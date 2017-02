Cuando la víctima conoce al verdugo

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00.

Entradas: 8 euros.

e. gancedo | león

Llegó un día en que Yulie Cohen no pudo seguir viviendo. Sencillamente, era incapaz de continuar. Sentía la necesidad, casi física, de situarse frente al hombre que la atacó —y que por muy poco no acaba con su vida—, mirarle fijamente a los ojos y hacerle una pregunta tan breve como abismal: ¿Por qué?

En esta historia se basa el montaje teatral Tierra del fuego, que hoy abre la temporada del Auditorio Ciudad de León, y es real: el atentado fue cometido en Londres en 1978 por el Frente Popular de la Liberación de Palestina, Yulie Cohen resultó herida y una compañera suya falleció. Veinte años después, la azafata visitaba al terrorista en la cárcel londinense en la que cumplía cadena perpetua.

«Ella quiso ir porque no podía vivir, porque no estaba en paz consigo misma y no sabía por qué. Había algo que no estaba solucionado en su alma», comentaba Alicia Borrachero, protagonista de un montaje que, dirigido por el experimentado Claudio Tolcachir, ha recibido todo tipo de elogios y contado con el respaldo de grandes afluencias de público y rotundos aplausos. Aquel intenso, casi dramático encuentro en prisión desembocó en un documental dirigido por la propia Cohen, My terrorist, que fascinó al autor del texto, el judío-argentino Mario Diament. Alguien en absoluto ajeno al avispero de Oriente Medio, dado que combatió personalmente como soldado en la Guerra de los Seis Días. Aquel visionado le movió a escribir una obra que excede «el limitado contorno del conflicto en esa zona» para hacer reflexionar sobre el catártico, sanador y universal poder de la palabra, como explicaba en su día Claudio Tolcachir.

Y así, el relato de Diament propone reflexionar sobre la necesidad de escuchar la historia del otro, incluso del enemigo, como condición necesaria para iniciar un diálogo y, de esta manera, comenzar a esbozar la posibilidad de caminar hacia la paz y la convivencia pacífica. «Es una obra sobre las causas y las consecuencias de la violencia política militar en una de las zonas más calientes del planeta. Pero también sobre el lugar del diálogo y la palabra como medio para la convivencia y para la justicia», indicaron fuentes del Consistorio leonés.

Además de Borrachero, el elenco está formado por los actores Ben Temple, Abdelatif Hwidar, Juan Calot, Manuel Gutiérrez y Hamid Krim. La actriz principal, rostro conocido por sus trabajos en cine y series de televisión, incidía durante la presentación en Madrid del montaje que en Tierra del fuego «lo importante son las personas, no los países ni la política». De hecho, los ejes principales del espectáculo que hoy sube a las tablas del Auditorio Ciudad de León se llaman empatía, humanidad, humildad, y deseo y capacidad de perdón. «Es una obra necesaria, más allá del tema que toca, por lo que habla humanamente: la necesidad de entenderse, el valor y la capacidad de ponerse en el lugar del otro», dice Tolcachir.

Alicia Borrachero, además, es una de las actrices nominadas a los premios de teatro Miguel Mihura —que se entregan el próximo día 6 después de un parón de 13 años— junto a María Adánez, Irene Escolar, Ana Wagener o Bárbara Lennie.