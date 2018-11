Dalí vuelve surrealista el Museo Thyssen

miguel lorenci | madrid

«El surrealismo fue un movimiento literario. No era pictórico, lo que hizo que no haya un estilo plástico único que lo defina, sino decenas de modos de llevarlo a la pintura». Así lo destaca Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, para explicar el caleidoscopio surrealista que conforman las obras reunidas en Dalí y el surrealismo en la colección de arte Abanca. Es una exquisita exposición ‘de cámara’ que reúne en el Thyssen 13 obras de las más de 1.250 de 250 autores que atesora la colección de la entidad gallega, que tiene actualmente otra exposición en el Museo de León. «Hubo quién pensó que el surrealismo no podría llegar a la pintura, pero aquí está la prueba de que sí llegó y que lo hizo por muchos caminos», aseguraba Solana ante las pinturas. Destaca cómo «cada pintor es un mundo en su conexión con André Bretón -el fundador del movimiento en 1924- y la secta que fue el surrealismo». En la pequeña y delicada muestra gratuita que el Thyssen acoge hasta el próximo 27 de enero, hay piezas espectaculares de Giorgio de Chirico, —«que fue condenado y no tuvo relación con el grupo», apunta Solana—, de Max Ernst, — «el primero oficialmente surrealista»— y de un Miró «que no entra en la batalla y estaba au-dessus de la mêlée, por encima de las pugnas». La muestra se completa con obras de Roberto Matta, Wifredo Lam, Óscar Domínguez y los representes de la corriente gallega: Maruja Mallo, Eugenio Granell y Urbano Lugrís.