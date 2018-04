Demarco pondrá flamenco a León

dl | león

Demarco Flamenco desembarcará con su gira Uno en el Palacio de Deportes de León el próximo 17 de junio. Se trata del artista más popular dentro de flamenco fusión, rumba y pop generado de este siglo. Marco Jesús Borrego —nombre real de Demarco— ya ha conseguido más de 30 millones de reproducciones de Uno, su ópera prima

El sevillano comenzó su carrera musical en 2011 grabando varios temas con Maki, que lo reclutó para su escuela de artista?, experiencia que le sirvió para forjarse en el escenario y darse a conocer al público. Paralelamente comenzó a llamar la atención en las redes sociales con sus vídeos y colaboraciones con Maki. Este último sería además uno de los productores del álbum debut de Demarco Flamenco, publicado en marzo del año pasado.

La temática de sus canciones navega entre el amor y el desamor, entre las que destacan las letras de Sin ti no vivo o Ahora me doy cuenta, una de sus preferidas porque araña por dentro. A su mujer le ha dedicado uno de sus grandes éxitos, Cómo te imaginé. También hay alegrías en la rumba Niña del Aire, tintes rockeros en No digas mentiras o más desnudez acústica en Mírame bien. Aunque la verdadera sorpresa es el tema La Isla del amor, del que el éxito es tan grande que se ha publicado un remix de la canción con Juan Magán, con el que se acerca al electro latino.

Los vídeos de sus canciones superan los 50 millones de visitas en Youtube. En Spotify, su estreno discográfico, Uno (Warner Music) registra diez millones de escuchas y lleva meses en el top 12 de Spotify.