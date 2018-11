Lugar: Gran Café. Calle Cervantes, 7.

Hora: 20.30.

dl | león

El escritor berciano Pedro F. R. Josa presenta hoy en el Gran Café, a las 20.30 horas, su libro Democracia para idiotas (Editorial Sekotia). No es un libro contra la democracia ni contra el Estado. Es un libro sobre la democracia y sobre el Estado, o más bien, sobre la idea misma de democracia y sobre la posibilidad de convivencia entre democracia y Estado. Es una señal del estado de nuestra condición que un libro así deba escribirse, pero si olvidar el pasado es la mejor forma de condenar el futuro, adulterarlo significa negarnos uno. Se trata de un tema polémico, cuasisagrado, por eso se apela directamente a la conciencia del lector, y que decida él si después de leer estas páginas las considera necesarias y oportunas. Esto no es un manifiesto ni mera opinión, y aunque así lo parezca en algunas ocasiones, ni siquiera es lo que al autor le gustaría escribir, pero en honor a la verdad se debe a lo que hay, no a lo que le gustaría que hubiese. Solo así se podrá responder a las preguntas tan incómodas como necesarias que han guiado sus pasos, ¿qué es la democracia? Y sobre todo, ¿qué significa hoy ser un demócrata?

En su opinión, «hemos ido construyendo este edificio democrático sobre unas bases nada democráticas y, como era de esperar, tarde o temprano, las incoherencias de semejante estrategia han salido a la luz y son evidentes para casi todos».

Pedro F. R. Josa, nacido en Bembibre en 1975, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Uned y doctor en Paz y Seguridad por el Instituto General Gutiérrez Mellado.

En la actualidad es profesor de Criminología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Colabora en varios programas de radio y es autor de La gran revolución americana (Ediciones Encuentro), publicado en 2015, así como de numerosos artículos de opinión y divulgación científica.