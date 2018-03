Hoy es tu día compañera, y por eso hacemos tanto ruido en tu nombre. Sabemos que para celebrarte es necesario celebrar el silencio y su congoja, hablar de lo pequeño, sacarle jugo a lo innombrable y vocear sólo en época de mudez institucional.

Y pese a todo, pese a saberte resistente, motivadora, enardecida y con la justa necesidad de cantar la verdad más pura, a veces acabamos insultándote. Porque hay insulto e insolencia en la mancha que trepa sin más fin que la estadística, el like fácil, la gracia fácil, la fácil e insípida muestra de algo que se viste como tú pero que no eres ni jamás será más que apariencia en verso. La poesía no es una carrera, es un destino. Decía Alejandra Pizarnik. Pero no es tan malo tenerte consideración especial este día. Como se le atiende de manera minúscula al deseo fugaz, al cambio de temporada, el copo de nieve que vive la agonía del invierno y su dudosa existencia primaveral. Porque la excepción sigue siendo tu manera de entenderlo todo. Sólo en el ideal se muestra tu descanso, todo lo que no sea así, es camino y legislatura para el pálpito, para el paso continuo, para la búsqueda inacabable de la belleza. Por eso, por ser de siempre más búsqueda que encuentro, más pregunta que respuesta, te has mantenido al margen de los halagos mercantilistas. Tu valor nunca fue acompasado de un buen precio, nada ha medido jamás tus ganas de acabar con lo medible, con los límites que denominan, con las fronteras que cercenan… y pese a todo, has conseguido ser más allá de lo etéreo. Al menos tienes un día.

Hoy tu singularidad, tu invisibilidad, la compartes de manera más abierta con otros lugares que regentas a escondidas. Porque el 21 de marzo te corresponde. Y por ello no es extraño que todo lo celebrable ese día, tiene sustancia de ti, es paso perenne en tu búsqueda. Porque sí, hoy es el día de la poesía, pero también lo es de la primavera, del otoño en el hemisferio sur, también hoy es el día internacional de los bosques, el día internacional del color, el día internacional de la eliminación de la discriminación racial, el día por tanto de todo lo que supone lucha y esperanza a puñados inacabables. Gracias poesía por ser el andamio infatigable de los desposeídos, por ser certeza en épocas de ambigüedades gubernamentales, por ser aire en la asfixia. Por ser el color, el bosque, la primavera y el otoño. Gracias por no ser frontera ni razón discriminatoria. Gracias por tener todo el sentido del mundo, a pesar de ser inútil. Gracias, sin duda por estar a la altura del que lo necesita, sin espacio ni límite. O como nos dijo Roque Dalton: También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan, de todos.