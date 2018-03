El documental Alberto García-Alix, la línea de sombra, que profundiza en la vida y obra del fotógrafo leonés, seleccionado en el Bafici

El documental ‘Alberto García-Alix, la línea de sombra’, dirigido por el coruñés Nicolás Combarro sobre la vida y obra del prestigioso fotógrafo leonés, ha sido seleccionado por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que se celebrará en la capital argentina del 11 al 22 de abril, y concurrirá en la sección ‘Artistas en acción’ junto a otros cinco largometrajes y un programa de cortos. Desde la narración en primera persona, la película permite adentrarse en el universo personal del artista, mediante testimonios que se completan con una amplia selección de fotografías y videos originales de Alberto García-Alix. Para su director, ‘La línea de sombra’ “es un testimonio directo de las luces y las sombras que Alberto García-Alix ha tenido que atravesar para encontrar su camino”. Una obra que profundiza en la biografía y el proceso creativo de uno de los fotógrafos más importantes del panorama artístico español y referente de toda una generación, que tuvo su estreno internacional en la pasada edición del Festival de San Sebastián, donde compitió por el Premio Kutxabank-Nuev@s Director@s.

Narrada desde la intimidad de su estudio, la película plantea un viaje entre presente y pasado, un diálogo entre su vida y su obra. La proximidad privilegiada del director, Nicolás Combarro, comisario de García-Alix en sus proyectos más significativos de la última década, ha permitido generar un diálogo directo y sincero con el autor sobre algunas de las partes más complejas de su biografía. Este testimonio inédito se reúne con una cuidada selección de lo mejor de la obra fotográfica y en vídeo de García-Alix, que nos ayuda a entender cómo consigue extraer la luz de la “sombra”.

En definitiva se trata de un recorrido vital por la biografía y obra de García-Alix en el que el espectador se convierte en testigo de una época y una generación, desde la intelectualidad underground de los años 70, pasando por los años de la Movida madrileña, hasta la madurez artística y el reconocimiento internacional.

“La trayectoria vital y artística de García-Alix nos permite trazar una parábola de un momento social y artístico de España, siempre complejo de abordar. Los años trabajando junto a él me han permitido asomarme de manera privilegiada a una manera de entender el arte desde las entrañas”, apunta el cineasta.

Miguel Ángel Delgado, productor de la película, explica que éste “fue un proyecto de casi tres años trabajando con García-Alix, acompañándole en su presente, asistiendo por ejemplo al nuevo trabajo que ha realizado en Valparaíso (Chile)”.

La sección ‘Artistas en acción’ de Bafici se completará con los documentales ‘Boom for real: The late teenage years of Jean-Michel Basquiat’, de Sara Driver; ‘How to steal a chair’, de Konstantinos Kambouroglou; ‘Jaar, el lamento de las imágenes’, de Paula Rodríguez Sickert; ‘La coherencia del caos’, de Anahí Farfán; y ‘La vida que te agenciaste’, de Mario Varela. Además, este apartado se completa con el programa ‘Artistas argentinos’, una selección de cuatro cortometrajes y un mediometraje que el Fondo Nacional de las Artes ayudó a realizar entre los años 60 y 70.

‘La línea de sombra’ es un proyecto de Morelli Producciones (Miguel Ángel Delgado y Nicolás Combarro). Está coproducida por RTVE y cuenta con la participación de No Hay Penas y La Fábrica. Además, el proyecto ha recibido el apoyo de AC/E, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson y la Galería Kamel Mennour. Han financiado la película Triodos Bank y CREASGR.