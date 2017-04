El doloroso camino del ‘Guernica’

carmen sigüenza | madrid

Piedad y terror en Picasso es el título de la muestra con la que el Museo Reina Sofía celebra desde hoy los 80 años del Guernica de Picasso y los 25 de la llegada de la obra al museo, y en la que se muestra una cuidada selección de casi 180 de sus obras procedentes de 30 museos de todo el mundo.

Una exposición que narra el camino creativo y la «metamorfosis» que sufrió Picasso a finales de los años 20 y que le llevó a construir en 1937 el Guernica por encargo del Gobierno de la II República, para el pabellón de la Expo de París, un mural en blanco y negro que se ha convertido en el grito antibelicista más famosos del siglo XX.

Una obra en la que Picasso deja «su inicial optimismo» y donde refleja el terror del siglo XX, con una realidad marcada por la guerra, el nazismo, la II Guerra Mundial, la Guerra Civil, el miedo y la muerte».

De ahí, el título de la muestra, ha subrayado el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, durante la presentación de la exposición, que seguramente será la más importante del año por sus dimensiones y simbolismo. Borja-Villel ha estado acompañado por los comisarios de la exposición, Timothy J.Clark y Anne M. Wagner, historiadores de arte y profesores eméritos de la Universidad de Berkeley, y por la jefa del área de colecciones del Museo, Charo Peiró. Clark ha señalado la «dificultad» que conllevaba el proyecto de esta muestra por la necesidad de contemplar estas obras presentadas y la excepcionalidad de poder reunirlas, como Las tres bailarinas (1925) de la Tate de Londres. Además han precisado tanto, Clark como Wagner, que han intentado reflexionar de manera diferente sobre esta obra universal.

«El contexto político no está tan presente como se podía esperar, pero muchos ya han analizado este contexto y eso no va a desaparecer, pero ese no era nuestro papel. Hemos preferido acercarnos a Picasso como persona», ha dicho el comisario, que también ha destacado la crisis sufrida por Picasso a finales de los años 20.

«Antes de 1937, la obra de Picasso no tenía dirección, estaba perplejo por los acontecimientos y el terror, el miedo y la muerte se convierten en su tema. Lo plasma en algunas de sus obras, como el cuadro Las tres bailarinas y es ahí donde empieza el terror en sus obras».

Por su parte, Anne M.Wagner ha destacado los dibujos de Picasso en blanco y negro y en color, en los que aborda la muerte de inocentes, hasta llegar al Guernica. «Estudia a las mujeres de una manera diferente. Hay una transformación de su pensamiento. Dibuja a las madres sufridoras y las dibuja incluso como un arma, sus pechos dejan de ser parte del alimento para ser armas», ha argumentado la comisaria.

«No hay hombres y esa es la razón por la que el cuadro ha atraído de forma poderosa al público en el siglo XX y ha comunicado tanto. Hizo una obra de sufrimiento de madres, niños y animales», ha matizado.