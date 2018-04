Dos granujas con mucho ritmo

El espectáculo The Blues Bros Tribute, que hoy se despliega en el Molly Malone’s, es un ejemplo del más puro estilo cover bands y lo protagonizan dos músicos leoneses: Javier Arias, también conocido como Dr. Bogarde, cantante y armonicista, y Javier Baillo, cantante y bajista de reconocido prestigio, caracterizados al detalle en los papeles de Jake y Elwood Blues. En este show, el tándem Arias/Baillo no solamente repasa la mayor parte de los temas que se escuchan en las películas de John Landis sino que también interpretan varias otras canciones pertenecientes a la trayectoria musical de The Blue Brothers como banda, y que son referentes universales del blues, del soul y del rythm & blues, tales como Soul Man, Do You Love Me?, Everybody Needs Somebody To Love, Knock on Wood o In The Midnight Hour.

El paralelismo físico con los protagonistas, la coincidencia de que ‘Elwood’, Javier Arias, toque la armónica, y el esmerado cuidado con el que se caracterizan al detalle son otros alicientes para ver este espectáculo trufado de sentido del humor y con constantes guiños y referencias a gags de la mítica película Granujas a todo ritmo.

Lugar: pub Molly Malone’s (calle La Paloma, 2)

Hora: 20.30.

Entrada: gratuita.