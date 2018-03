Duelo por el Oscar

david villafranca | los ángeles

La forma del agua y Tres anuncios en las afueras lideran un disputado sprint por alzarse mañana con la preciada estatuilla a la mejor película. Por detrás de la aclamada cinta del mexicano Guillermo del Toro y del filme protagonizado por Frances McDormand se sitúa un pelotón variado y diverso de películas nominadas que, en principio, cuentan con menos opciones de salir victoriosas.

«TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS»

Con un drama rural más toques de comedia negra sobre la inoperancia de la Policía para investigar el asesinato de una joven, Tres anuncios en las afueras, la última cinta del director británico Martin McDonagh, se ha convertido en una de las sensaciones de este año en la gran pantalla. Con un evidente aroma al cine de los hermanos Coen, ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática y el Bafta a la mejor cinta, aunque la ausencia de McDonagh entre los nominados al Oscar a mejor director ha levantado cierta sospecha entre los expertos acerca de sus opciones en la categoría reina.

‘LA FORMA DEL AGUA’

Solo un cineasta tan imaginativo y atrevido como el mexicano Guillermo del Toro podría bordar una historia como la de La forma del agua, una película en la que una limpiadora muda y un monstruo marino viven un insólito romance en un laboratorio secreto durante la Guerra Fría. Con Sally Hawkins, Octavia Spencer y Michael Shannon como protagonistas, La forma del agua lidera el ránking con trece nominaciones a los Oscar.

‘LADY BIRD’

La actriz y cineasta Greta Gerwig, muy conocida en el circuito indie por películas como Frances Ha (2012), deslumbró tras las cámaras con Lady Bird, un emotivo retrato de los dilemas de una adolescente.

‘DUNKERQUE’

Al británico Christopher Nolan se le considera uno de los grandes directores de la actualidad por la última trilogía de Batman y por sugestivas cintas como Origen (2010) o Interstellar (2014), pero en su último trabajo, Dunkerque, se entregó al clasicismo cinematográfico y la épica bélica para narrar uno de los episodios clave de la Segunda Guerra Mundial.

‘LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO’

En oscuros tiempos de fake news (noticias falsas) y con un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que día tras día desprestigia la labor de los medios de comunicación, Steven Spielberg salió en defensa del periodismo como cuarto poder y fuerza necesaria en la democracia con el drama Los archivos del Pentágono.

‘CALL ME BY YOUR NAME’

Pocas interpretaciones han despertado este año tanta admiración como las de Timothée Chalamet y Armie Hammer en Call Me By Your Name, una delicada y evocadora película sobre la fuerza y la magia de los primeros amores.

‘EL HILO INVISIBLE’

Paul Thomas Anderson, uno de los maestros en la dirección del cine contemporáneo, se adentra en El hilo invisible en el perverso romance entre un obsesivo modista (Daniel Day-Lewis) y su musa y amante (Vicky Krieps). Una puesta en escena deslumbrante y milimétrica y la que se supone será la última interpretación del gran Daniel Day-Lewis.

‘GET OUT’

Con un presupuesto muy reducido ( 5 millones de dólares), Get Out ha sido una de las sorpresas de 2017 al recaudar 255 millones de dólares en la taquilla, con una historia, entre el terror y la sátira social, que ha recibido el aplauso unánime de la crítica. Get Out comienza con la visita de un joven negro a la casa de los padres blancos de su novia.

‘EL INSTANTE MÁS OSCURO’

Gary Oldman como el primer ministro británico Winston Churchill domina de cabo a rabo la función en El instante más oscuro, del realizador Joe Wright que en otras cintas como Orgullo y prejuicio (2005) o Expiación (2007) ya demostró su buena mano para el cine de corte histórico.