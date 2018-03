El dúo Gazal canta la poesía de Lorca

Lugar: El Albéitar.

Hora: 21.00.

Entradas: 6 euros.

La poesía de Federico García Lorca llega hoy, a las 21.00 horas a El Albéitar, de la mano del Dúo Gazal Música. Presentarán su disco Mil Caballitos Persas, dedicado al autor de Fuentevaqueros. Dúo Gazal Música lo integran el flautista leonés Ignacio Martínez y la madrileña Diana Trigueros, compositora, cantante y guitarrista.



Ghazal es una palabra persa que se usa en el árabe actual y significa gacela, pero también belleza, y además da nombre a una forma poética persa muy antigua. Los gazales, como poemas, expresan a la vez el dolor de la pérdida y la belleza de la vida. El repertorio del concierto incluye algunas gacelas escritas por Lorca, como la Gacela del Amor Imprevisto, uno de cuyos versos, Mil caballitos persas, da nombre al disco y recuerda el origen y la inspiración del Ghazal persa que recogía el propio Lorca.



Por este motivo, en el disco hay un solo tema que no pertenece a Lorca, y es de un poeta persa, Omar Khayyam, del que Lorca era admirador y, según Trigueros, «ilumina aspectos de la sensibilidad lorquiana, por la intensidad con que se enfrentan en su obra la vida y la muerte, en muchos sentidos, y que me parece expresado en ese verso de Kayyam: la muerte vendió su gloria por una canción». Lorca habla también de la desaparición de las alamedas en Preludio y opone a esa muerte la aparición de un mundo de luciérnagas que invade sus recuerdos y dice «un corazón diminuto me está creciendo en los dedos». «Pienso que la vida precisa de equilibrio, sobre todo frente al duelo, al dolor de la pérdida, y Lorca, para mí, es esa canción que equilibra y expande, que crea corazón», explica Trigueros.