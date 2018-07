«El humor es lo que nos mantiene en pie»

j. luis álvarez | madrid

Javier Gurruchaga representa el prototipo de showman. Y es que son 40 años de música, teatro, cine o televisión casi sin pausa, porque «desde muy chaval he sido consciente de que he tenido una capacidad de seducción en el escenario, para que lo vamos a negar. En esta profesión no hay jubilación». Ahora vuelve a la carga con la Orquesta Mondragón y un disco doble, Noticia bomba, con canciones que integraron su repertorio y que las discográficas no destacaron lo suficiente, duetos con sus amigos y dos temas repletos de su crítica satírica a la actualidad política y, en especial, a Donald Trump.

—¿Cómo surgió todo este derroche de energía artística?

—Nací showman. Desde chaval ya llamaba un poquito la atención haciendo mis bromas y recibí collejas por ello. Era un poco graciosillo haciendo parodias e imitaciones, pero luego sacaba buenas notas, y hasta ahora. Me ha gustado siempre entretener, actuar, cantar...

—Continúa haciendo el mismo humor que en los años ochenta, ¿es que ya no se hace humor en España?

—Hay excelentes músicos, pero humoristas, los pocos y grandes que habían, se han ido marchando. Yo era muy fan de Tip y Coll, un humor surrealista que está también y que se ha dado en la literatura de Miguel Miura, Edgar Neville, Enrique Javier Poncela, Tono, Chumy Chúmez, un humor que ha perdurado.

—¿En todos estos años ha cambiado el público?

—Nos hemos hecho todos más viejos. Pero el humor es un sentido que tenemos ahí y que no tiene por qué cambiar. El humor ha existido siempre porque es una especie de vitamina que tenemos ahí para seguir manteniéndonos en pie, ya que las noticias que llegan no son precisamente muy graciosas en general.

—Y ahora apuesta por un disco al estilo más clásico de la Orquesta Mondragón.

—Es un cedé doble de temas recopilatorios, exitosos y otros que pasaron más desapercibidos. Las discográficas machacaban un tema, El lobo, Viaje con nosotros o el Corazón de neón, y luego había un montón de canciones que estaban mejor hechas, con letras estupendas, que las dejaban ahí. Ahora hemos querido recuperarlas, junto a algunas canciones nuevas como Que viene Trump, dando un poquito de caña al hombre de peluca rubia teñida, y Buscando a Rita, pero el resto son canciones que han tenido muchos seguidores y otros no las conocen. Es un disco pensado para las nuevas generaciones con lo que fue y significó la Orquesta Mondragón, con canciones escondidas, ‘armariadas’, que las hemos sacado un poco.

—¿Hay autocensura dentro del mundo del espectáculo?

—Vivimos tiempos difíciles. Son nuevos tiempos. Hasta el año 80-81 íbamos con las canciones para que nos las autorizara el sindicato del espectáculo del no se qué. Eso ha ido desapareciendo y ahora hay otra especie de autocensura. Ahora está el ‘si será políticamente correcto o no’ esto de las gordas no se qué, esto de la muñeca hinchable y la violencia de género, con lo cual andamos con el mismo miedo que anda todo el mundo. En eso lo americanos tienen un presidente que es un perfecto imbécil, como es Donald Trump, pero luego tienen unas cadenas que le parodian muy bien. Eso es una buena señal de que es un país que no se casa con nadie.

—El disco muestra un elenco de colaboraciones ilustres.

—Me gustaría volver a cantar, si los resucitara, con Moncho Alpuente, Manolo Tena, Sara Montiel, que era una mujer muy divertida, amiga de sus amigos, y de talante progresista. Me gustaría repetir con todos. Son gente con la que he trabajado y he aprendido. Y por soñar ¿a quién no le gustaría hacer un dueto con Mick Jagger?

—¿Qué proyectos tiene en cartera?

—Tengo la posibilidad hacer un papel, ojalá me salga, de sacerdote en México en una historia de narcos que se llama Polvo, que es muy atractiva. Estaba hasta hace poco haciendo Merlín, la leyenda y tengo planes teatrales y canciones nuevas para mi próximo disco con la Mondragón. Ahora nos vamos de gira hasta octubre o noviembre, luego iremos a México a actuar durante la fiesta de los muertos. En agosto tengo otra escapada también a México, dado que estoy inmerso en un proyecto que se llama Rock en tu idioma, con un montón de cantantes mexicanos, colombianos y españoles que compartimos el idioma que nos une.

—¿Le gustaría volver a tener un programa en televisión como aquel legendario ‘Viaje con nosotros’?

—Ojalá cambie la televisión pública con sus nuevos gestores. Que sea más abierta, donde haya más espacio para la música. Hay muchos programas de comida, de cómo se limpia uno los pies, de cómo se cose una chaqueta. Eso no es una televisión pública, que ha que ser más imparcial, ecuánime y tolerante. Solo falta que me llamen a mí, lo que sería estupendo.

—¿Qué le queda por hacer?

—No he subido al Everest nunca, ni interés que tengo, pero hay cantidad de cosas que quiero conocer. El mundo es muy grande. También quisiera hacer una película maravillosa, una obra de teatro... En eso estamos, en seguir mejorando y cantando hasta que el cuerpo aguante. No tengo ganas de dejarlo. Mientras tenga salud es mi profesión y ahora es Noticia bomba. Puede que el año que viene Donald Trump no esté en el poder y en el poder esté yo de presidente del gobierno.