«El pensamiento no delinque jamás»

VERÓNICa VIÑAS | LEÓN

Faemino y Cansado desembarcan en el Auditorio Ciudad de León domingo y lunes con la gira de su último espectáculo, Quien tuvo, retuvo.

—¿Eligió como apellido artístico Cansado como una declaración de intenciones?

—Soy, en estos momentos, la persona que más trabaja en España. Aparte de la gira con Faemino, hago radio, el podcast Todopoderosos, el programa Ilustres Ignorantes... El alias me lo pusieron los amigos. Faemino y yo actuábamos en el parque del Retiro y hacíamos tres o cuatro pases; al cuarto, yo siempre decía que estaba cansado y que no quería hacer más. En su momento, el alias hacía justicia a mi actitud; ahora soy todo lo contrario.

—¿El humor se ha vuelto una actividad peligrosa?

—No. La ley es el problema. En esta polémica sobre los límites del humor el problema es la ley. Si no nos gustan las leyes, cambiémoslas.

—¿Un humorista de qué se ríe?

—Hay dos tipos de humoristas: el que parodia la realidad y el que cuenta cómo ve el mundo. Me interesa más el segundo. El humor es un punto de vista. Yo soy muy facilón, soy capaz de reírme con todo. Soy muy gregario y corporativo con el humor, me gustan mucho los humoristas. Tenemos la suerte que el humor en estos momentos en España está en un nivel estratosférico. Desde la vanguardia absoluta, con Ignatius o Noguera, al humor más sencillo... Yo me río con todo, pero sobre todo con Faemino. En el escenario no puedo mirarle, porque, después de 30 años, aún me sigo riendo.

—¿Faemino y Cansado se han marcado líneas rojas?

—Sólo de una manera tácita. Hacemos lo que nos gusta. Jamás hemos hecho humor político, porque no nos interesa. Hemos tenido números algo más subidos de tono en el plano del lenguaje, pero hoy en día el público aguanta más la provocación. Hace unos años teníamos un número muy naïf sobre el rey y la gente se quedaba en silencio. Como planteamiento, cuanto más permisivo se sea, mejor.

—¿Qué opina de casos como el de Cassandra?

—Siempre digo que el humor coyuntural no me interesa y el que usa nombres propios me parece obvio y fácil. Pero la libertad de expresión es fundamental; que cada uno diga lo que quiera, como quiera. El pensamiento no delinque jamás.

—¿Faemino y Cansado son un matrimonio bien avenido?

—Pero sin sexo, sólo nos gusta pasear de la mano. Somos muy diferentes. Él es más bohemio y yo tengo familia numerosa, pero el punto de vista sobre el humor es muy semejante. Somos muy amigos, ya lo éramos antes de dedicarnos al humor.

—¿El humor absurdo es más difícil o en un país que es bastante absurdo lo tienen a huevo?

—Es un país muy absurdo, eso está claro, y hay mucho intrusismo de la política y el periodismo, que se meten mucho en nuestra profesión. El humor absurdo es más difícil porque usa metonimias, sinécdoques, prosopopeyas, cosas sofisticadas... pero, a cambio, es intemporal, lo cual es una ventaja. Un espectáculo nuestro de hace treinta años tiene validez plena, porque el absurdo no está ligado a la realidad. Si haces un gag político, dentro de diez años tienes que explicar quién era Bárcenas.

—¿Realmente han leído a Kierkegaard?

—Yo sí, soy un chulito y he leído a Kierkegaard. Es muy árido y antipático, pero siempre recomiendo su libro Migajas filosóficas, que se puede leer sin darle muchas vueltas a los pensamientos.

—¿Se considera un ilustre ignorante?

—Sí. Tengo una cultura de solapa, no profundizo en nada y sé un poco de todo. Soy más ignorante que ilustre, pero soy feliz en ese programa.

—Faemino dijo en alguna ocasión que el mundo se divide entre ‘hijos de puta’ y ‘gente normal’, ¿lo suscribe?

—El problema es discernir cuáles son los hijos de puta, porque en principio no suelen demostrarlo; es a posteriori. Pero, sí, lo firmo.

—El espectáculo con el que vienen a León este fin de semana se titula ‘Quien tuvo, retuvo’, ¿Hablan por experiencia?

—Sí. El título está puesto después de escribir el espectáculo. Siempre tienes el miedo de si nuestro rollo tiene vigencia y si a la gente todavía le interesamos. Cuando hacemos un espectáculo se lo enseñamos a mi mujer y a la novia de Faemino, y cuando ves que funciona piensas que quien tuvo, retuvo.

—¿Usan a la familia como público piloto?

—Primero, tenemos que hacernos gracia a nosotros mismos. Nos gusta trabajar en un pueblo de Soria donde tengo una casa. Nos vamos dos semanas a escribir ideas. Después, volvemos a Madrid y quedamos un día en casa de Faemino y otro en la mía y les hacemos los sketches. Pero tenemos un truco: cuando un número está medio montado lo insertamos dentro del espectáculo que hacemos en ese momento; en sala Galileo, que es nuestro laboratorio. Pero puede darse el caso de pensar un número el jueves y meterlo ese día sin ensayar. Ese vértigo todavía nos gusta.

—¿Después de 30 años de hacer humor no se ha cansado?

—En absoluto. Estoy en la plenitud de mi vida. A veces necesito un lapso de diez días para desconectar, pero no me canso del humor. El humor es el arte más excelso que hay.

—El gran Mimón, los hermanos siameses, el paciente que tiene prohibido comer cordero... ¿tiene algún favorito?

—Históricamente, el número homenaje a Monty Python, que era un skecht de dos romanos en Segovia. Y, por supuesto, el último, lo que hacemos hoy.

—¿Alguna vez han tenido que lidiar con un público rancio?

—Ya no. Pero ha habido momentos duros. Actuamos en un teatro en Santiago para siete espectadores que, además, estaban desperdigados por la sala. También para una pareja que se pasaron el espectáculo besándose. Eso sí, al acabar, nos aplaudieron. Afortunadamente ya no nos pasa.

—¿Alguien les asesora en el vestuario?

—Antes íbamos de pantalón azul y camisa blanca. Yo tengo la chaqueta de lamé desde hace 25 años, está hecha unos zorros.