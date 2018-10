verónica viñas | león

La bailaora gaditana Sara Baras llenará mañana el Palacio de los Deportes de Sombras. La suya es muy alargada en el mundo de la danza, donde lleva más de dos décadas con su propia compañía privada. Sombras arranca con una farruca y de ahí se desliza había distintos palos del flamenco. Un recorrido que muestra las señas de identidad de una de las mejores bailaoras del mundo. En Sombras la artista gaditana conjuga el virtuosismo de su baile con impactantes coreografías, lo tradicional con lo moderno, con una impactante escenografía.

—¿Influye el estado de ánimo a la hora de bailar?

—Sí, claro que influye. Profesionalmente uno ya tiene un nivel que no depende del estado de ánimo, pero sí influye mucho, porque tienes que hacer las cosas desde el corazón. Una vez que se levanta el telón tienes que dejarte llevar por lo que sientes. Si estás pasando un momento más triste o más alegre, eso lo transmites.

—¿Qué separa a un gran bailarín de un genio de la danza?

—La técnica tiene que llegar a un nivel muy alto para poder olvidarte de ella y dejarte llevar por lo que sientes. Al bailarín no lo hace la técnica. Sin corazón no se transmite. El baile hay que sentirlo. Esto no son matemáticas. Sí es verdad que llega un momento en el que el baile forma parte de tu vida y ya es pasión, aunque estés ensayado y trabajando.

—Según el último informe de la Sociedad General de Autores y Editores la danza goza de mejor salud que el teatro, ¿a qué se debe?

—Hay épocas y momentos. Nuestro público es buenísimo y responde a todo lo que tiene calidad. Lo que funciona es lo que tiene calidad.

—¿En León puede emocionar igual la farruca que en el sur?

—Yo creo que sí. El público de León está preparadísimo para lo que sea.

—¿No hay diferentes sensibilidades entre el norte y el sur?

—Sinceramente, soy una enamorada del público del norte. Todo el mundo piensa, al principio, que es un público más frío, pero para nada. El flamenco, por ejemplo, no entiende de fronteras ni de lenguas ni costumbres y está en el mundo entero. La reacción del público es igual en un sitio que en otro cuando se crea esa magia.

—¿En su profesión hay sombras?

—En mi espectáculo, con las sombras me refiero a todo lo positivo que tienen, son sombras que cobijan. Utilizamos esas sombras como algo que siempre nos acompaña y que nos enseña y nos ha marcado. Para transmitir buena sombra, uno tiene que sentirlo.

—¿Cuál es el nivel de la danza en España?

—Hay muchísimos compañeros con mucha calidad y mucho arte. El nivel artístico en España, en general, es muy bueno; y la danza, también. Sí pienso que tendríamos que tener más ayudas. Este es un país de talento y la gente muy joven ha de tener más oportunidades para poder estudiar, aprender y trabajar en el mundo de la danza.

—¿Debería incluirse la danza en la educación oficial?

—Pienso que sí. La música y la danza son maravillosas y enseñan muchísimo. Sería genial para los niños poder crecer con un poco de conocimiento. Transmitir la cultura a los niños desde muy pequeños sería buenísimo.

—¿Cómo define su espectáculo?

—Es un espectáculo con una energía muy positiva, con mucha variedad, porque al celebrar los 20 años hemos querido tener libertad para hacer estas Sombras y eso nos ha abierto todavía más el registro musical y de coreografía, de cambio de instrumentos... y hemos contado con las pinturas de Andrés Mérida, que utilizamos de una manera especial. Es un espectáculo de tipo concierto que recuerda estos 20 años, pero en el que el riesgo de la improvisación y de la soledad en el escenario está muy presente y eso lo hace un espectáculo muy nuevo.