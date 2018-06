«El teatro devuelve al ser humano la emoción directa que necesita»

e. gancedo | león

Hace nueve años, un grupo de cincuenta artistas aquejados de esa enfermedad incurable que es la fiebre por el teatro decidieron reconvertir un viejo burdel madrileño de la calle la Ballesta, detrás de Gran Vía, en una multisala teatral donde se pasase de pagar por sexo a gozar con montajes audaces, rápidos y palpitantes. El resultado se llamó Microteatro por Dinero y es el gran motor en la capital de España de este tipo de tablas vertiginosas que cada vez cuenta con más seguidores y que está consiguiendo atraer nuevos tipos de público al género.

A esta nave acaba de subirse el dramaturgo leonés Víctor Suárez Saa, quien anteayer estrenó ¡Corre!, frenética pieza de microteatro que protagonizan Arianna Fortes y Pruden Rayo y que dirige Guillermo Vecchio. Suárez Saa, capitalino del barrio del Ejido, recuerda que la experiencia de convertir el prostíbulo en escenario —con Miguel Alcantud al frente— contemplaba la programación permanente de obras de quince minutos, para quince espectadores y en un espacio de quince metros. «La experiencia fue tan exitosa que continúa, y además se ha exportado a Barcelona y Málaga, y más allá de nuestras fronteras, a Miami, varias ciudades de México, y recientemente Buenos Aires», explicó al Diario.

«Andamos tan apurados, con tantas prisas, que este aliciente artístico que es el microteatro resulta idóneo para este tipo de vida. El ser humano necesita cultura y necesita emocionarse, más que nunca en este mundo digital donde todo parece tan frío e indirecto», reflexiona, y recuerda que en esta multisala permanente de microteatro el público se encuentra a escasísima distancia del actor («escucha su respiración, casi puede tocarle»), y que son unos espectáculos en los que la emoción, dice, «se transmite de forma directa». Lo mismo ocurre al revés: «La interacción es muy directa y el actor va comprobando la respuesta del público, de modo que puede modular o cambiar ciertas cosas», comentó, lo que le dio pie a asegurar que esa proximidad e inmediatez «es también mi mayor reto a la hora de escribir microteatro».

Sensaciones intensas

Así pues, lo grande de este pequeño formato («son como tuits teatrales», define) pasa por las sensaciones tan intensas que provoca en todos los presentes... «La obra te puede gustar más o menos, pero no cabe duda de que esa vibración, esa emotividad, es irrepetible, eso no se puede piratear», aseguró Suárez.

Y ¡Corre! está gustando. Al menos su argumento es sugerente y de lo más actual: «Una chica corre en el gimnasio, en la cinta, y un chico se pone a correr a su lado. Le dice que la conoce, aunque ella le responde que no, y entonces él le empieza a dar datos relacionados con ella; amistades, viajes, cosas que ha hecho, y que ha sacado de las redes sociales», resume Suárez Saa, aunque se guarda el —inesperado— giro final. «La historia se me ocurrió mientras corría por un parque y me fijaba en la gente que estaba en un gimnasio, mirando hacia el parque y corriendo también, y yo me preguntaba: ¿Qué hacen ahí metidos? ¿Por qué no salen al parque a correr? Se me vino a la mente la imagen de un hámster corriendo dentro de su rueda», refiere este autor teatral que ya antes había subido títulos a tablas de Málaga y Valencia y que está disfrutando enormemente con su estreno madrileño.

Eso sí, los actores han de sumar, al esfuerzo interpretativo, un más que notable esfuerzo físico. «Se pasan la obra entera corriendo en la cinta. Yo les digo que no ensayan sino que entrenan, y que este año la ‘operación bikini’ les va a salir gratis. Ten en cuenta que hay días con seis y hasta siete pases continuados», comentó.

Víctor Suárez Saa, que ensalza la «capacidad del microteatro de adaptar la vida de hoy en día» y de «atraer a nuevos públicos», añade que ¡Corre! podrá verse en la nueva sede de Microteatro por Dinero (Loreto y Chicote, 9) hasta el 24 de junio y que no tendría inconveniente en llevar su montaje a algún escenario leonés que lo demandase: «nosotros, encantados».