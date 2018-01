Eladio y los seres Queridos, ‘indie’ de altura en León

Minimalistas, originales, coloristas, audaces hasta la radicalidad y sobre todo maestros en el manejo de emociones sonoras, los gallegos Eladio y los Seres Queridos llegan hoy al Gran Café de León (22.30, 12 euros) para presentar su nuevo disco, ‘Historias de caza’. Un álbum del todo inusual por haberse grabado en casa y sin ninguna convención, pura aventura: «Decidimos hacer todo lo que no se suele hacer grabando un disco; no aislamos nada, no cerramos la puerta ni las ventanas, se coló el sonido de la lluvia, los niños en el salón o los perros del parque. Queríamos que el sonido se situase en un lugar acogedor y que el oyente se sintiese con nosotros en ese espacio», afirman. | dl