«En León, a veces, somos un poco ‘ombliguistas’»

Es artista audiovisual, productor, experto creador de videoclips... pero en Juan Marigorta puede decirse que con Zabriskie empezó todo. La banda regresa ahora con ‘Latitud’, un larga duración del que sólo llegan elogios con gran repercusión a nivel nacional: hace unos días, la web de TVE y Radio 3 estrenaron en exclusiva el vídeo de su single ‘Ingravidez’. pacho rodríguez | madrid

No es tan tímido como parece, pero es tímido Juan Marigorta. Y puede que sea tímido salvo que se ponga a componer, a cantar, tocar, actuar, producir... Porque ahí es cuando asoma el genio que lleva dentro. También es Marigorta artista al que es mejor no clasificar para no despreciar el resto de actividades que también hace bien. Pero hoy toca abordar su trayectoria como músico, en donde se conjuga un poco toda su actividad como compositor, productor, realizador, director... Porque, contra todo pronóstico, ha vuelto a llevar la voz cantante y a dar la cara (para satisfacción de sus fans, que las y los tiene, y lo dicen) al frente de Zabriskie, que había quedado atrás como pecado y bendición de juventud. Más que grupo revelación para el resto de la gente, lo que está pasando con este inspirado rescate es que están cayendo de pie allá por donde pisan fuera de la provincia. Sería osado, e injusto, porque no parece el estilo Marigorta, decir que preparan el asalto a los grandes foros del rocanrol en España. Pero, a poco que se descuiden, su aterrizaje virtual, por ejemplo en Madrid, en referentes como Radio 3 o el estreno de su vídeo y anuncio de su larga duración, está siendo un ruido de lo más saludable.

El vídeo se llama Ingravidez y es el segundo single de adelanto de Latitud, título que llevará el disco que pone en hora y día de 2018 a Zabriskie, esto es Juan Marigorta junto a Carlos Arede, Álex Modia, David Franco y Alberto de Miguel; este sí, guitarrista original de la banda y que junto a Marigorta suponen la fiel conexión de lo anterior con lo actual.

—¿Tiene la sensación de que más que un regreso de Zabriskie es como si el grupo estuviera esperando la oportunidad para seguir contando cosas?

—En realidad creo que ha sido sobre todo una sensación de reencuentro con Zabriskie y conmigo mismo. Realmente, para mí era un proyecto pasado que tampoco me apetecía revivir. No porque no guardara muy buenos recuerdos sino porque me parecía que era cosa del pasado y porque también musicalmente había evolucionado hacia otros sonidos que ahora me estaban llenando más.

—¿Encajaban con el rescate?

—El caso es que pasado todo este tiempo de barbecho me di cuenta de que no podía aguantarme las ganas de grabar temas nuevos y darlos a conocer. Sentía que era mi vida y que era lo que siempre más me había llenado. Monté una banda nueva y en un ‘descuido’ nos pusimos a tocar una canción antigua de Zabriskie. Entonces me di cuenta de que era la vez que mejor había sonado esa canción y que pegaba perfectamente con lo que tenía que decir en este momento; que no estaba reñido el presente con el pasado y que podían convivir perfectamente.

—Es lugar de volver a contar lo contado, ¿están más a gusto contando cosas nuevas?

—No sé si estamos contando cosas nuevas pero sí estamos a gusto contándolas desde un nuevo prisma. Disfrutando con los medios tiempos o incluso lentos directamente, y saboreando un poco más las dinámicas, los espacios vacíos...

—Su labor estos años, produciendo, trabajando codo con codo con músicos y demás, le habrá servido para aprender muchas cosas. ¿Qué ha aprendido que no supiera?

—Si algo he aprendido ha sido a apreciar el poder de lo sencillo, ver cómo con muy poco puede ser más fácil llegar directo al corazón. También ahora trato de ser más consciente del tema de las dinámicas, el no tocar todo el rato y darle importancia a los silencios... Venía de músicas donde todo el rato se estaba muy arriba, por decirlo así, y a lo largo de estos años, amigos con los que he trabajado me han ido contagiando su amor hacia artistas que ahora para mí son imprescindibles, como Ryan Adams o Neil Young. Es gente que conocía desde hacía mucho pero no me habían resultado atractivos en su día. Supongo que todo son momentos de la vida donde de repente recibes ‘la llamada’ y ya no hay vuelta atrás.

—Musicalmente, ¿puede que León sea una ciudad mucho más preparada para todo lo musical pero con menos factor sorpresa?

—Creo que León es una ciudad que siempre ha tenido mucho potencial musical. Pero siempre he pensado que a veces somos un poco ‘ombliguistas’ y la mayoría de los grupos se conformaban con tocar por la provincia. Creo que ha faltado, en general, un poco más de proyección. Está claro que requiere un esfuerzo extra y no tener miedo a darte cabezazos contra la pared. Además, de vez en cuando aparecen propuestas interesantes, atractivas y con proyección, pero se desvanecen demasiado pronto. Por sus características, esta ciudad debería dar muchos más proyectos de ese tipo. Circula por ahí la leyenda de que ‘León te atrapa’ y creo que en gran medida es verdad. Te atrapa, te acomoda, te seda...

—Suenan en medios y emisoras estatales cargados de novedades. ¿Es el momento de intentar dar el gran salto?

—Tenemos el reciente estreno del último single que hemos sacado, Ingravidez. De esta canción hemos hecho un videoclip que hace unos días estrenó en exclusiva la web de RTVE a través de Radio 3. Julio Ruiz fue el encargado de emitir la canción por primera vez para toda España en su programa Disco grande. Como bien dijo, Ingravidez es el segundo single de adelanto del que será nuestro elepé Latitud que esperamos vea la luz en breve. Estamos cerrando una pequeña gira de presentación por la península. Cada pequeña cosita que logramos la sentimos como una gran victoria porque la ilusión la tenemos, pero somos más conscientes que nunca de lo complicado que es hacerte un hueco en el panorama musical nacional.

—¿Qué era Zabriskie cuando empezaba y qué es ahora?

—Cuando empezaba, Zabriskie era el sueño de un joven veinteañero en el que había depositado todas sus ilusiones como músico y compositor. Y ahora mismo Zabriskie sigue siendo el sueño del joven que aún habita en mí y creo que no me equivoco al decir que el de Alberto, Carlos, Alex y David también. Creo que todos conservamos esa ilusión casi adolescente que te empuja a coger tu instrumento, ir al local a ensayar durante horas y luego dar un concierto ante un público incierto y volverte con las manos vacías pero con el corazón lleno. Toma ya (risas).