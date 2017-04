«En la radio es posible crear todo un mundo a través de la palabra»

marcelino cuevas | león

Cualquier profesión con el tiempo acaba metiéndose hasta los huesos en quienes se dedican a ella. Pero hay algunas especialmente venenosas, la radio es una de ellas. El que esto escribe, que conoció la radio primitiva, la de escasos medios técnicos e imaginación a raudales. La radio en la que todo estaba rigurosamente escrito y donde la improvisación era una entelequia.

La radio de las voces maravillosas, recordemos aquí mismo, en León, a Luis del Olmo, María Jesús Álvarez, Mª Teresa Martín Villa, Luis Arribas… uno se emociona cuando recuerda como siendo casi un niño se rompía la cabeza para escribir unos guiones que después se convertían en mensajes mágicos a través de esas voces admirables. Y cuando las emisoras mantenían un cuadro de actores (aficionados) para dar vida a los programas. Y cuando cada mediodía del lunes Victoriano Crémer enviaba a través de las ondas sus cartas futboleras a la Tía Federica.

Después todo cambió, además de entretener la radio pudo informar más allá de los partes (reminiscencias de la Guerra Civil) de las 14.30 y 22.00 horas de Radio Nacional. Y cuando las ondas se llenaron de la brisa fresca del directo improvisado, con lo que se hicieron famosos en estas tierras, Gelete, Amador Arconada, Félix Chamorro, Ana María Fernández o Eduardo G. Carmona.

Todos estos recuerdos y muchos más me saltaron cuando escuché hablar de radio a un hombre joven que caminaba guiado por un hermoso perro guía negro. Un hombre que ama la radio y la vive tal y como otros lo hemos hecho durante muchos años. Se llama David San Miguel Alonso, ha creado un estudio de grabación donde se crean muchos de los mensajes publicitarios que escuchamos en cualquier emisora leonesa. Y cada semana hace radio en directo.

Aventureros leoneses

«Participo -dice- en Radio Marca de León con un espacio vinculado con el turismo activo, el ocio y el tiempo libre. Pretendo poner en valor la historia de aventureros leoneses, que los hay. Aquellos que han hecho importantes hazañas o han recorrido buena parte del planeta Tierra. Ellos son protagonistas de mis programas contando sus experiencias, sus aventuras».

La voz de David San Miguel nos suena mucho y él explica el por qué: «He sido la voz corporativa de TV Castilla y León y de Punto Radio durante cinco años».

¿Pero, cuándo empezó su pasión radiofónica? «Antes de perder la vista –explica- gracias a un amigo de Sahagún, empecé a sentir muy dentro el gusanillo. Desde los diez años escucho la radio de forma apasionada. Siempre he tenido la ilusión, el sueño, de que mi voz volara a través de las ondas. Comencé mi andadura radiofónica como corresponsal de Onda Cero en Cistierna, donde viví veinticinco años».

Siempre pensé que para escuchar o hacer la radio, sin ser imprescindible, era aconsejable cerrar los ojos y dejar volar a la imaginación. Y eso Hace David mientras trata de promocionar todo lo leonés, aunque quizá esa invidencia le cree algún problema. «Ninguno. Al contrario, no ver me ha llevado durante los últimos veintisiete años a construir imágenes mentales, paisajes imaginados, que es lo que de verdad aporta la radio. Crear un mundo a través de la palabra, la música, los efectos especiales… Mi idea es en este momento –comenta- promocionar todo el patrimonio de León. Creo que el mercado de proximidad no es conocedor ni consciente del valor de los paisajes naturales que tenemos en esta provincia. Está muy bien viajar… pero solemos irnos muy lejos teniendo autentica riqueza a la puerta de casa, a muy pocos kilómetros de la capital. También intento promocionar las empresas de ocio, tiempo libre, deportes y aventura que están en la provincia y que reciben clientes de lugares lejanos pero muy escasos del entorno de León».

Este apasionado de la radio también tiene proyectos. «Quiero –dice- hacer un programa dedicado a las biografías, a descubrir la parte humana de gente conocida, de gente famosa. Y también algún espacio de entretenimiento, jugar a eso tan difícil de formar, entretener y acompañar, que es la misión de la radio».

Recordemos que la cita con David en el dial es en las tardes de los jueves de siete a ocho.