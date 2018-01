«En realidad, siempre hago el mismo disco»

Tiempo, temperatura, agitación será lo nuevo de Cooper y estos días se cuece en Madrid, aunque a más de 30 kilómetros al Norte de la capital. Alejandro Díez vuelve en esta ocasión a trabajar con el experimentado productor Eugenio Muñoz. Junto a Mario Álvarez, guitarra y voces, y Dani Montero, bajo y voces, los tres forman el núcleo duro de Cooper, que en esta ocasión cuenta con Gaspar Fernández a la batería, que con rapidez ha dotado de gran contundencia la base rítmica de lo que será el nuevo larga duración del leonés.

En un primer vistazo y escucha de algunos temas, en fase aún de grabación, está claro que no se trata de reeditar experiencias, porque las canciones de este trabajo aparecen cargadas de fuerza y guitarras indomable. Suenan canciones con energía que incluirán también otras instrumentaciones, vientos, metales, teclados. Y algunos temas aportarán nuevas ideas musicales aunque, como confiesa el propio Álex Díez, casi siempre se está persiguiendo el mismo disco, como el creador literario busca siempre el mismo libro. Y en esta ocasión el título será fotográfico. Si Mi universo era un disco de dentro hacia fuera, en esta ocasión Alejandro Díez prefiere ser un observador que hace canciones como fotografías de lo que ve. Islandia, Graciela... son algunos de los títulos de las diez canciones de que se compondrá Tiempo, temperatura, agitación.

—¿Volver a trabajar con Eugenio Muñoz supone volver a territorio musical conocido?

—No, es más la coincidencia de que nos volvimos a encontrar con Popcorner. Nos conocemos desde la época de Los Flechazos y es alguien con quien me encuentro a gusto. Pero no se trataba de volver a algún sonido. De hecho, el plan de grabación era otro y en otro sitio. Pero estamos muy contentos de cómo está quedando.

—Va contando estos días que la grabación va como un tiro... ¿No hay imprevistos?

—Solemos tener pocos imprevistos. Y yo tenía bastante claro cómo quería que quedaran las canciones. Se están sorprendiendo más Mario y Dani, que de algunas canciones no tenían tan claro como iban a sonar con guitarras eléctricas. La aportación de Gaspar (Fernández) ha sido muy buena. Le conocía de verle tocar y me gustaba. Pero lo que ha hecho está muy bien.

—La batería aporta contundencia. ¿Era lo que quería? ¿Es por eso que dice que las canciones suenan más americanas que a pop británico?

—Gaspar ensayó un día y se llevó la grabación, preparó por su cuenta las canciones durante cuatro días, y volvió y grabó todo en una sola jornada... Yo sabía cómo iban a sonar las canciones, pero le ha aportado mucho. Y lo de que suenen a grupos americanos podría deberse a que a mí, aunque se me etiquete como seguidor de todo lo británico, los grupos que me gustan son americanos, como Lemonheads, o grupos alternativos de los años 90, o, precisamente, los grupos ingleses o escoceses que tienden a sonar más americanos, como Teenage Fanclub. Y luego todos los clásicos.

—¿Cree que el disco tendrá un hilo conductor, bien por música o por letras, o las canciones irán cada una por su cuenta?

—Más que ir por su cuenta me gusta que los discos sean variados. Y las letras siempre son un problema. De hecho, todavía tengo una por ahí pendiente. Se trata de que no ensombrezcan las canciones. Es esa constante de estar siempre en guerra con la poesía...

—Con respecto a trabajos anteriores, ¿hay más de Cooper, más asunto personal, o es un trabajo más extrovertido?

—En este disco soy más testigo de lo que pasa alrededor. Algunos viajes que he realizado me han influido. Y no aparecen de forma evidente, pero yo sí que veo en algunas canciones que se refieren a experiencias de esos viajes.

—¿Las canciones nuevas sustituyen a las anteriores?

—Pues en parte sí, porque yo siempre hago el mismo disco. Evidentemente, son canciones distintas y espero que mejores. Pero sí que se podría pensar que hay canciones que parecerían basadas en otras anteriores.

—Me refería a una sustitución en positivo... No al clásico que ocurre de que aún con el nuevo disco recién sacado, tener que recurrir a los ‘hits’ anteriores porque los pide la afición...

—Ya. Yo espero que estas canciones gusten tanto que la gente tenga tantas ganas de oírlas como las anteriores. Y que así tengamos un repertorio potente con lo nuevo, con canciones de Cooper y algunas rescatadas de la gira Popcorner, que dejó muy buen sabor de boca, y queremos mantener esa idea de tocar en directo con gran banda, con teclados y vientos.