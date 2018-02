«Es dudosa la presencia del pueblo en la Curia de 1188»

ana gaitero | león

El leonés Carlos Estepa, reputado medievalista del Instituto de Estudios Históricos del CSIC, participa mañana en León dentro del Foro de Humanidades en el seminario sobre Edad Media y Actualidad, junto a Pascual Martínez, de la Universidad de Valladolid, y Carlos Ayala de la Autónoma de Madrid. Estepa diseccionará los Decreta de 1188 en los que se sustenta la declaración de León como Cuna del Parlamentarismo desde una visión crítica.

—¿Qué importancia real tienen estos documentos?

—Vamos a plantear el fenómeno parlamentario en la Edad Media, que tuvo aspectos políticos e institucionales muy importantes y me voy a referir a la reunión de 1188 y a los Decreta. Se trata de una visión global para encuadrar el fenómeno.

—Siempre ha sido crítico con este documento como la base de que León sea la Cuna del Parlamentarismo.

—Aunque en 1188 hubiera una reunión y existan los Decreta, no se celebraron unas Cortes sino una Curia. A través de los textos se puede llegar a la conclusión de que hubo cives, gentes importantes y de la burguesía. Pero no está confirmado que hubiera personas elegidas. La expresión et cum electis civibus ex singulis civitatitubus es irregular porque dice que Alfonso IX hizo estas Cortes con ciudadanos elegidos en las ciudades, y no se menciona a las villas.

—¿Tan importante es?

—Esto arroja ciertas dudas sobre el documento. Además hay otro documento del monasterio de San Martín de Wamba que dice que al comienzo del reinado Alfonso IX hizo una Curia en San Isidoro, que al igual que el otro tampoco tiene fecha, y que menciona a obispos, arzobispos y condes pero no a los cives (pueblo).

—En León no gusta su teoría.

—Ya, pero es la Historia y lo que haremos en el seminario es debatir sobre ello. Tiene poco valor que algo sea la primera vez que ocurre. Si hay una reunión es que hay un proceso largo y es un hecho que la participación de los sectores que antes no habían entrado en la Curia Regia se viene gestando desde antes. La presencia pasiva de los elementos de la burguesía es anterior y se consolida a mediados del siglo XIII cuando ya hay procuradores. Las curias en 1188 en León, la de 1202 en Benavente y la 1208 en León son reuniones esporádicas que dicen poco de la consolidación de las Cortes. Aún no funciona.

—¿Y cuándo empiezan a funcionar de manera continuada?

—A partir de 1252 con el reinado de Alfonso X el Sabio, cuando León y Castilla ya están unidos. Además nunca tuvieron capacidad legislativa, al contrario de lo que sucede con el parlamento inglés.

—¿Es anterior?

—No. Las provisiones de 1258 de Oxford son el antecedente, pero el parlamento con potestad legislativa es de 1295.

—¿De dónde sale la ‘mitificación’ los Decreta de 1188?

—Después del VIII centenario de las Cortes, Fernández Catón publica un texto crítico en 1993. Los Decreta son manuscritos del siglo XVI. Catón considera que hubo recopilaciones forales próximas al hecho. A mí me parece más lógico que se hiciera cuando se unen los reinos y se hacen recopilaciones del reino leonés. Lucas de Tuy tampoco lo menciona. Hablaré del tratado del emperador Federico I con Alfonso VIII para la boda de su hijo Conrado con Berenguela, que también es de 1188. El texto del tratado lo firman obispos, nobles y ciudades y villas, lo que demuestra que ya hay una participación en decisiones realmente importantes.

—¿Se sabrá la verdad?

—No, porque no hay verdad. Otra cosa es que nos gustan las conmemoraciones y por inercia se fijó la fecha de 1188.