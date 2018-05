Escanciano, un pintor de versos

marcelino cuevas | león

Miguel Escanciano es un artista de variada actividad. Escanciano lanzó al viento sus Banderas de abril y se comprometió con los movimientos progresistas de los principios de la democracia. Este veterano activista cultural es, por encima de todo, poeta, aunque su actividad pictórica también le ha proporcionado éxitos importantes. Escanciano vivió en su pasado cercano momentos oscuros, pero afortunadamente ya ha salido a la luz y ahora anuncia un libro de poemas y una exposición de pintura. El libro, que se presentará el 4 de mayo, a las 20.00 horas en el salón de los Reyes del antiguo Ayuntamiento de la plaza de San Marcelo, lleva al lector al mundo de la mitología. «Escribí Hylas, al sur de la mirada –explica- en el año 1986 y ha permanecido inédito hasta este momento, en el que aparece gracias a insistencia de la editorial Marciano Sonoro. Con él gané un accésit en el Premio Seráfico de Poesía, de Alicante».

El argumento presenta la intrahistoria de un mosaico romano que se custodia en el Museo de León. «El libro tiene reminiscencias de mi adolescencia, fue entonces cuando contemplé por primera vez el mosaico de Hylas y las Ninfas, cuya iconografía me sorprendió mucho, y que creo que incluso ha influido en mi pintura. Investigué sobre quién era Hylas y descubrí que su peripecia coincidía con etapas que yo había vivido. El hecho de que Hylas fuera secuestrado por las ninfas por su hermosura, y la desesperación de Hércules al haber perdido a su escudero, me llevó a confrontar ese vínculo con el hecho de que cuando has amado a alguien y ha desaparecido dudas de dónde está, de cómo estará… Eso es lo que me hizo desarrollar el poema». En el aspecto formal el «poema tiene –dice Escanciano- un planteamiento casi de monólogo teatral llevado a la poesía. Se distribuye en cuatro partes, la primera es una especia de descripción del sitio donde se va a provocar el sueño. La segunda es el sueño en sí, el desarrollo poético de la desaparición de Hylas. La tercera es una reflexión y una mirada hacia delante. Y la última, una especie de epístola donde se buscan ciertos paralelismos entre Hércules y mi persona».

Pero, además del libro, que será presentado por el director del Museo de León, Luis Grau, con acompañamiento musical a cargo del violagambista Luis Miguel Sanz, está a punto de inaugurarse una exposición de pintura sorprendente por su colorido. «Se inaugurará en la galería de arte Ármaga –comenta Escanciano- el 12 de mayo. En ella presento una serie de dibujos sobre el tema de los Jardines Metafóricos, vinculado con mi anterior exposición, en la que yo salía de una etapa oscura en lo personal. Ahora he querido presentar una especie de explosión de color, como una alegre bienvenida a la primavera. Creo que será un tanto sorprendente porque hay una ruptura total con toda mi pintura anterior, aunque hay gente que establecerá ciertos vínculos con el pasado. Pero yo creo que existe una ruptura, sobre todo en la acidez del color».