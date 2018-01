Los escenarios y el tiempo

marcelino cuevas | león

El paisaje es la periferia de los hombres. Hasta no hace mucho tiempo el entorno era simplemente el escenario de los relatos que representaba el artista. Pero, sobre todo desde el impresionismo, el paisaje se convirtió en protagonista. Ya no hacía falta contar un argumento en el cuadro, bastaba con representar el medio donde bien pudieran suceder muchas historias.

Javier Rueda, el pintor leonés Javier Rueda, es uno de esos paisajistas mágicos que son capaces de inventar poemas con sus pinceles. Sus paisajes, igual da que pertenezcan a la dura tierra leonesa que a la romántica Andalucía o al luminoso Levante, tienen la cadencia de los versos, la melodía de una misteriosa canción. Y Javier Rueda es la referencia de la que parte la exposición colectiva Revisión del paisaje, que hoy a las 20.00 horas abre la galería de arte de Ángel Cantero. Rueda, en este caso, muestra un lado más o menos clásico del paisaje. Partiendo de ahí, los otros artistas lo interpretan cada uno a su modo, con visiones eminentemente modernas, vanguardistas. El dibujo, la pintura o la fotografía buscan enfoques originales que se enfrentan con los líricos paisajes de Javier Rueda.

Antonio Guerra muestra la fotografía Ver de acción 9, un proyecto ambicioso en el que, utilizando principalmente el medio fotográfico y la instalación, reflexiona sobre la transformación del paisaje. Juan Rosales, fotógrafo autodidacta, presenta Escaleras sin fe, obra que surge a partir del juego entre la fragmentación de la imagen y las posibilidades de la simetría axial. Alfonso López Hidalgo se define como pintor naturalista y buscador de la mística que hay en el paisaje y, quizá precisamente por eso, sus pinturas están a medio camino entre la figuración y la abstracción. Fernando Aguayo explora un estilo figurativo propio, y aunque opta sobre todo por la luz y el color como elementos vertebradores, en sus obras aparecen edificios y elementos naturales sin perder la perspectiva de la realidad.

Lo que no se ve

El mayor logro de la pintura de José Antonio Quintana reside en aquello que no se ve. Como si el olor de la imagen fuera más importante que la imagen en sí misma. Su impronta es importante, pero no definitiva, ya que esto no construye el cuadro.

Luis Repiso es considerado como uno de los mejores pintores geométricos de Asturias; posee numerosos premios y menciones nacionales. Su forma de representar el paisaje ha ido evolucionando del naturalismo hacia un estilo señaladamente personal en composiciones donde reduce los espacios y los objetos a un juego de elementos esenciales donde priman las líneas rectas y los planos de color.

Las pinturas de Agustín García, María Guerras, Diego Benéitez, Guillermo Simón y Pablo Caurel completan esta exposición; todo un abanico de lenguajes expresivos que nos recuerdan que un paisaje puede ser el comienzo de una representación geográfica y emocional, de una búsqueda mística, o sencillamente el punto de inicio para un lenguaje grafico-plástico nuevo.