Lo que escuchaba Manuel Tejada

pacho rodríguez | león

De La Paquera de Jerez a Los Flechazos. De Sr. Chinarro a, por ejemplo, un grupo electrónico moldavo subtitulado al albanés que no conoce ni... O, en lo cercano, la virtualidad de Fibonacci junto a la música al desnudo de Arsel Randez. A Manuel Tejada (León, 1969-2014) le cabía toda la música en la cabeza como a su tocayo Fraga el Estado. Pero no era un tipo impostado para alcanzar la heterodoxia, sino que le salía del alma para «sentirlo mucho», como los flamencos. A día de hoy Manuel ya es ciencia ficción, pero seguro que por fin Tejada tendría móvil. Que sería el celular con más posibilidades de dar con sus apps en los lodos del Bernesga. Se habría cortado el pelo. Habría tenido Facebook pero ya ni rastro. Y sería todo un recurso saber cómo sobrellevaba este ventajismo y vulgaridad que nos ha inundado todo... Y en lo musical no sería, por ejemplo, de una pinchada de lo que más orgulloso estaría, sino que celebraría codo con codo con Samuel Rubio el logro del nuevo órgano de la Catedral de León.

Al hilo del refresque de esta memoria del activo cultural de Manuel Tejada llega una iniciativa que, como viene siendo habitual, se presenta desde el espíritu colectivo. Aunque, en este caso, el encargado de impulsarla es Pepe Tabernero, responsable del servicio de Actividades Culturales de la Universidad de León, y que junto a Carlos Carro y Agustín Berrueta, amigos personales de Tejada. quieren ofrecer en imágenes lo que escuchaba Manuel.

La filosofía del artefacto está clara: en el hall de la Biblioteca San Isidoro de la Universidad de León, en el campus de Vegazana, mañana miércoles se inaugura una exposición que contendrá una selección de portadas de discos de la colección de Manuel Tejada. En total, son 44 portadas, que también corresponden a los años que tenía el leonés cuando falleció. La mecánica de selección, según cuentan los propios organizadores, no es otra que atender a gustos personales, al diseño, a alguna una fotografía o estética especial, y también por atender al propio recuerdo.

Porque, si el recuerdo está vivo, se añora su presencia en el Belmondo. Su bici roja. Sus conciertos favoritos, organizados por el colectivo Laika de Valladolid. Sus apariciones por Madrid... Hay muchos supuestos para imaginar a Manuel, pero todos los caminos conducen a uno: Yo, al menos, te echo de menos porque para mi eras un caso práctico.

Mañana miércoles a las 20.00 horas se inaugura esta muestra sobre las portadas de Manuel. Posteriormente la exposición se trasladará al Centro de Idiomas de la Universidad (la antigua Escuela de Comercio, en el Jardín de San Francisco) y al Campus de la Universidad en Ponferrada, en fechas por determinar.