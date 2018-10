La escultura moderna se cuela en la ‘Pulchra’

marcelino cuevas | león

La sala capitular de la Catedral fue el lugar elegido para la firma de la donación de una imagen fundida en bronce del artista leonés Alejandro Vargas, efectuada por la galería Ármaga, al capítulo contemporáneo del Museo Catedralicio, que en estos días celebra el XX aniversario de su inauguración.

El deán de la Catedral, Antonio Trobajo, destacó lo importante que es para el museo la incorporación de una escultura. «Hasta este momento —dijo— tenemos una gran cantidad de obras pictóricas, pero solamente un boceto del escultor Víctor de los Ríos que representa la figura de un obispo palentino de principios del siglo pasado. Pero ahora ya podemos sentirnos orgullosos de esta Virgen con el Niño que inaugura una nueva línea en el museo y esperamos que pronto se vea incrementada con nuevas donaciones».

Asun Robles y Marga Carnero, representantes de la galería de arte Ármaga, explicaron que ha sido algo «que veníamos pensando desde hace tiempo, pero que al celebrar nuestros veinte años con los artistas y los amantes del arte, decidimos que era el momento indicado para hacer esta donación».

Alejandro Vargas, nacido en León hace ya muchos años, es uno de los grandes clásicos de la pintura leonesa. Su exposición de 1961 en la sala de la Diputación Provincial, al lado de Manuel Jular, significó el primer acercamiento de la pintura leonesa al movimiento abstracto. Victoriano Crémer, en aquel tiempo pontífice máximo de la cultura leonesa, les atacó en sus escritos de manera furibunda. Desde entonces ha transcurrido mucho tiempo y se han sucedido muy diferentes etapas en la carreta de este magnífico artista hasta llegar a los crípticos paisajes de inspiración oriental y otros capítulos de una evolución pictórica que continúa.

Pues bien, la noticia en su momento fue que Alejandro Vargas se mostrara por primera vez ante el público como consumado escultor, una disciplina con la que este creador leonés ha sorprendido presentando una creación que ahora pasa a engrosar la colección del Museo Catedralicio. El artista fundió en bronce una espléndida obra en la que se representa una Virgen con el Niño de impecable factura neoclásica. Cuenta Vargas que en varios periodos se interesó por las posibilidades de la escultura pero que solo le ha dedicado ratos perdidos, cuando estaba cansado de pintar. Por ello no ha pasado de una etapa figurativa, no le ha dado tiempo a evolucionar como sucedió en su obra pictórica. «Aquí —dijo— he querido hacer un homenaje a los grandes creadores del Renacimiento».