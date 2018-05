De la España vacía al ‘New York Times’

e. gancedo | león

Si al único pastor que queda en activo en el pequeño pueblo de Driebes (Guadalajara), le hubieran dicho que su localidad natal iba a ocupar la primera página del New York Times, uno de los grandes periódicos del mundo, se hubiera echado a reír o le hubiera parecido una broma absurda. Pero de hecho ocurrió, y sin que cantidad alguna de dinero corriera por el medio: las herramientas que lo hicieron posible fueron, únicamente, la ilusión, la imaginación, el trabajo y el afán por mantener la memoria, la personalidad y la vitalidad de esta población alcarreña de poco más de 300 habitantes. La ilusión y el esfuerzo son los de varios habitantes y descendientes —particularmente comprometidos y luchadores— que recientemente lanzaron, entre otras iniciativas de visibilización, un exitoso concurso de grafitis cuyo tema de inspiración debía ser la antigua ciudad romana de Caraca, descubierta junto a Driebes hace algo más de un año.

En abril, The New York Times dedicaba al pueblo un artículo sugiriendo que esas ruinas podrían servir de salvavidas para una zona cada vez más envejecida. Las coloristas imágenes del concurso, además, sirvieron para ilustrar el reportaje del renombrado rotativo: todo un ejemplo de que historia, arqueología, arte y cultura pueden caminar de la mano... con resultados a veces inesperados. Y es que, tras la publicación en el diario neoyorquino, una ingente multitud de medios —impresos, de radio, televisión, online, agencias— se hicieron eco del tema, poniendo Driebes en el mapa para audiencias de Europa, América del Norte y del Sur, Arabia y hasta China. «No todos los días una iniciativa que contemplas en un guión acaba en la portada de un periódico como The New York Times», comentaba Carlos Hernando en referencia a su última iniciativa: un documental que, partiendo del hallazgo de la citada ciudad —se calcula que en ella vivirían unas 1.800 personas—, reflexiona sobre el alcance y avance de la despoblación en España. Caraca. Cuando tu futuro depende solo de tu pasado está en proceso de creación e incluye entrevistas a profesores, especialistas, vecinos de pueblos afectados, escritores... entre ellos, el leonés Julio Llamazares. Además, el equipo tiene previsto trasladarse a León para registrar la terrible realidad demográfica de alguna de nuestras comarcas.

«Dando un paseo por las abandonadas excavaciones de Caraca, al alcalde de Driebes se le ocurrió un día una idea para conseguir más dinero y así terminar las excavaciones y poder construir un museo: hacer un documental», explicaba Hernando. Es entonces cuando se pone en contacto con él, natural de la localidad, y comienzan a trabajar. «La película reflexionará sobre cómo hasta un 13% del territorio español es oficialmente un desierto demográfico, ya que su densidad de población es inferior a ocho habitantes por kilómetro cuadrado, registro solo igualado por Laponia», recuerda. El resultado podrá verse a principios del año que viene.