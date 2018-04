«Esta película es pura vida en todos sus planos»

e. gancedo | león

De los diez integrantes del equipo de baloncesto más surrealista, calamitoso, divertido e inolvidable del cine español —sobre el que gira la película Campeones, estrenada ayer—, sólo uno de ellos está encarnado por una persona con gran cantidad de horas de vuelo sobre los escenarios, Jesús Vidal. Muchos leoneses le recordarán siempre interesado en asuntos teatrales —y del más diverso tipo—, acudiendo a actividades y talleres, y liderando montajes escénicos con la mayor de las ilusiones. Actuó, escribió obras, se preparó a conciencia y después dio el salto a Madrid, donde protagonizó la obra Cáscaras vacías, una producción del Centro Dramático Nacional que le valió, además de muchos aplausos en el María Guerrero y ahora una gira nacional, el Premio a la Acción por la Inclusión otorgado por Plena Inclusión Madrid. Todo ello con un campo de visión cercano al 10%. Radiante por el estreno de un filme que se adivina muy exitoso y por haber trabajado junto al director Javier Fesser y al actor Javier Gutiérrez, además de junto a unos compañeros «extraordinarios», se reafirma en lo que siempre dice: «Fíjate en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes hacer». Esta nueva película, capaz de provocar tantas risas como lágrimas, lo deja bien claro.

—¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar en la película ‘Campeones’?

—La oportunidad de trabajar en este maravilloso proyecto me la trajo la escuela de jóvenes actores y actrices Primera Toma Coach, que se encargó de la correalización del cásting, en el que competimos 600 personas. Después vinieron sucesivas pruebas y fases de selección. En las últimas pruebas, ya con Fesser y Gutiérrez, con diálogos y situaciones, me sentí muy a gusto y al final el trabajo dio sus frutos: estaba entre los elegidos.

—¿Qué te pareció, en un primer momento, el reto? ¿Te asustó, te sorprendió, te apasionó...?

—La idea de trabajar en un proyecto de esta envergadura me encantó desde el principio. Una de mis grandes pasiones desde pequeño ha sido el baloncesto. Yo crecí admirando a jugadores como Petrovic, Kukoc... Y mi adolescencia tenía unos horarios «indecentes» por culpa de los Boston Celtics, los Detroit Pistons o Los Angeles Lakers. Vi en directo a jugadores legendarios como Dino Radja, Ricky Winslow, Sabonis o Pinone, y disfruté en el campo un año entero con Mike Schlegel y Xavi Fernández. No pude jugar apenas por mi visión. Por eso, cuando tuve la oportunidad de cumplir mi sueño actuando dentro de una película tan inclusiva como es esta, y de transmitir los valores y el compromiso de los jugadores reales con diferentes capacidades intelectuales, no lo dudé y me volqué con mi personaje, Marín.

—¿Cómo ha sido trabajar con un director como Fesser y un actor como Javier Gutiérrez?

—Trabajar con Fesser ha sido un regalo desde las primeras lecturas de guión. Es un director que está muy pendiente de la parte actoral, que se vuelca en conseguir la toma que quiere, la expresión buscada, el lugar artístico al que sin él no se llegaría. Esto ha sido fundamental a la hora de dirigir a personas con capacidades diversas, muchos de ellos sin experiencia previa de interpretación. Y Javier Gutiérrez es un actor capaz de generar mucha energía con los compañeros. Es muy riguroso en su trabajo, exige esfuerzo y lo ofrece.

—¿Cómo era, en esencia, el método de trabajo?

—En la metodología de trabajo, el coaching jugó un papel decisivo. Cuando se entraba en el set, la interpretación de base estaba hecha y, una vez allí, el director podía exigir lo máximo gracias a esta labor. Las coachs han sabido crear un mundo gracias al cual Campeones ha llegado a convertirse en realidad.

—¿Y qué diferencias más apreciables notaste con respecto a la interpretación en teatro, donde ya contabas con gran experiencia?

—Teatro y cine son medios distintos. La cámara tiene su propio lenguaje y las características técnicas sin duda influyen en la interpretación, pero el trabajo base de creación de personaje es muy parecido. A partir de ahí se juega con los medios técnicos disponibles para acercarse lo más posible al propósito estético y discursivo del director. En el teatro cada función es distinta, viva. En el cine, y en Campeones en concreto, el montaje es primordial. Es lo que al final da sentido a todas las tomas y secuencias.

—¿Hiciste ‘piña’ con tus compañeros de equipo? ¿Qué te parecieron, son tan divertidos como se ve en el tráiler?

—Con los compañeros se vivió un ambiente de humanidad y cercanía precioso. ¿Divertidos? Son maravillosos, pero no porque sean diversos, sino por sus propias capacidades. Por ejemplo, Stefan López tiene una concentración increíble. Es capaz de girar el balón sobre un dedo de manera eterna. Parece un globetrotter recién llegado de Harlem. Sergio Olmos te cuenta los peores chistes del mundo y sin embargo te hace reír a carcajadas. Y Gloria Ramos tiene un desparpajo que desarma al más pintado.

—Cuando viste entera la película, ¿qué te pareció? ¿Crees que va a tener éxito?

—La película es fresca, emotiva, intensa, realista como la existencia de sus protagonistas. Desde el primer al último plano huele a verdad, a pura vida. La gente va al cine porque se necesitan historias cercanas, y Campeones sin duda alguna lo es.

—¿Cuáles son tus próximos proyectos, tanto en los escenarios como en los platós?

—Ahora estaré dos semanas disfrutando de la andadura de Campeones, y después afrontaré, también con gran ilusión, la segunda parte de la gira de Cáscaras vacías, el montaje surgido del Centro Dramático Nacional y de Lazona Teatro.