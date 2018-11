«Este montaje pondrá a León en el mapa mundial de la ópera»

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Horas: 18.00 y 20.30.

Entradas: agotadas.

e. gancedo | león

«La idea es que dentro de diez años, pongamos por caso, cuando esta ópera llegue a Nueva York, en el libreto conste de forma muy clara que se estrenó en una ciudad llamada León». Lo afirma y defiende, rotundo, Ramón Criado Mateos, director de escena, promotor y creador del ambicioso proyecto de La casa imaginaria, una ópera escrita y cantada en castellano que hoy, en dos pases, vivirá su estreno internacional en el Auditorio.

Justo después de salir del último ensayo, Ramón Criado hablaba ayer de cómo afrontaba, él y todo su equipo, la gran cita de esta tarde. «Nos encontramos ante un estreno mundial, una cosa que no sucede todos los días, así que puedes imaginarte cómo estamos... Es una perspectiva vertiginosa, una emoción muy grande. Pero sobre todo tengo que decir que nos hemos sentido enormemente arropados por la sociedad leonesa. El apoyo del Ayuntamiento, de la Fundación Eutherpe y de la empresa Transleyca ha sido total. Y luego, del público, claro: dos funciones con todo vendido desde hace ya tiempo».

«Lo normal es que las nuevas óperas se den a conocer en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, y después pasen ‘a las provincias’, pero nosotros decimos que el estreno de La casa imaginaria se hace en León y después podrá verse en una villa del centro de España llamada Madrid», decía con humor Ramón Criado, para quien el acontecimiento «pondrá a León en el mapa mundial de la ópera».

Este experimentado tenor y director de escena repasó la altura de los protagonistas del montaje, «unos profesionales del máximo nivel» y así, de los cantantes recordó que actúan periódicamente en teatros como el Real o el de la Zarzuela. «No soy leonés, pero estoy vinculado a esta tierra y me siento muy orgulloso de que una ciudad tan amante de la cultura acoja este estreno. Así que los leoneses deben sentirse verdaderamente honrados de ello», aseguró, y no tuvo más que palabras de elogio para el Auditorio Ciudad de León, un escenario «del que carecen, no ya otras ciudades similares o mayores de España, sino grandes capitales europeas», afirmó.

Caldo de cultivo artístico

En cuanto al descenso en cuanto a contenidos que ha experimentado ese equipamiento, Criado dijo preferir «menos montajes, pero de más calidad, a muchas cosas de relleno». Y aconsejó a los responsables municipales en el sentido de abrir el Auditorio «a los autores, coros y propuestas de León», de forma que se cree «un adecuado caldo de cultivo», «que sea favorable a la creación local», expresó.

De Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe y persona que en última instancia le convenció para que prefiriese León en vez de Madrid para la première, dijo que es «una persona maravillosa» a la que «nunca he visto desfallecer» pese a los inevitables problemas de producción que un despligue como este lleva aparejados. «Todo lo soluciona por medio del amor y de la escucha. Deberían contar con ella para llevar la paz a Oriente Medio», ironizó.

En cuanto al argumento de La ópera imaginaria, precisó que narra la historia de Claudia y Bruno, dos artistas pobres que se esfuerzan por vivir de su talento. «Claudia, la autora, sale adelante con pequeños trabajos y traducciones; y Bruno, el pintor, pelea para vender sus pinturas pero solo recibe el silencio, como si clamara en el desierto. No destriparé el final pero creo que sorprenderá», deslizaba Criado, al tiempo que ponderaba la labor del director musical, Borja Quintas, y de los afamados creadores del libreto (Pilar Mateos) y la música (el pianista Gustavo Díaz-Jerez).

También defendió el carácter actual, la comprensibilidad y la accesible duración de esta ópera, aludiendo a que muchos compositores actuales «tienden a hacer óperas muy largas sin tener en cuenta el tipo de sensibilidad y la recepción por parte del público, por eso no es raro ver cómo en el Real y en Liceo, con ciertas óperas, la mitad del público se levanta a mitad del espectáculo y se va». De ahí que La casa imaginaria trate temas como la crisis y esté escrita y cantada en español». ¿Y después de León? «Ya hay solicitudes, bien podría viajar a Latinoamérica, a Estados Unidos... pero sin olvidar, jamás, de dónde partió».