Fabián: «El reguetón es compatible con mi música»

Patricia Pérez | León

Fabián es un enamorado de León y de «su luz especial en invierno». Por eso, y aunque lleva más de una década triunfando en el mundo de la música de autor, sigue viviendo en la ciudad a la que llegó cuando era pequeño.

«Yo nací en Suiza, pero mis padres me trajeron a León con tan solo dos años. Es una ciudad muy especial y por eso la mayoría de mis temas están ambientados en la ciudad», confiesa el cantautor.

Todos los discos que ha lanzado Fabián se publicaron en intervalos de dos años: Espera a la primavera (2007); Adiós, Tormenta (2009); Después del incendio y otras cosas así (2011), La brisa leve, la luz distinta (2013) y la fe remota (2015). Atendiendo a estas fechas, el cantautor debería publicar un nuevo disco este año, pero de momento no tiene previsto sacar un nuevo álbum. «La verdad es que no estoy trabajando en nuevas canciones. Ahora mismo estoy explotando al máximo mi último disco y la reedición del primero, que se había agotado y no volvimos a producirlo hasta hace poco», afirma el leonés.

Fabián no es un cantante al que le guste la música comercial, por eso hace años decidió crear su propia discográfica junto con el cantautor valenciano Manolo Tarancón durante una gira por Colombia. «No estábamos de acuerdo con la actuación de las grandes discográficas. Por eso nos inventamos un nombre muy romántico (La Viejita Música) y creamos nuestra propia discográfica», garantiza el cantautor. Lo cierto es que La Viejita Música trata de alejarse lo máximo posible al panorama comercial. «La única publicidad que hacemos es a través de las redes sociales».

Esta fórmula le ha permitido al leonés poder colaborar con otros cantautores de ámbito nacional, como Zahara, Quique González o el gallego Andrés Suárez, con el que Fabián reconoce tener una gran relación de amistad. «He coincidido mucho con Andrés Suárez y nos llevamos muy bien. Este tipo de amistades son muy frecuentes porque estamos todo el día viajando. Andrés Suárez me llama siempre que viene a León y seguro que colaboraré con él próximamente. Dentro de poco publicará un libro y yo he escrito algo para ese proyecto», adelanta el leonés.

Cuando se le pregunta a Fabián por el mito de que las canciones de autor son tristonas, él ríe y comenta: «En realidad el 90% de canciones de indie hablan sobre el amor y el desamor, no solo somos los cantautores».

Podría decirse que las canciones de autor son el antítesis al popular reguetón, sin embargo el leonés considera que ambos estilos no son excluyentes: «El reguetón es compatible con mi música. La única condición que tiene que tener una persona a la que le guste mi música es poseer una sensibilidad especial», comenta.

En más de una década, las letras de Fabián han sufrido variaciones. «Hace unos años, hablaba sobre amor y desamor. Ahora me planteo cuestiones existenciales: quién soy, qué hago aquí... Me interesa mucho la filosofía y los temas metafísicos», reconoce. Sin embargo, lo que no ha cambiado son sus musas. «Tengo una canción que habla sobre ello (Las musas). Me inspiro en todo lo que me emociona: mi familia, mi pareja o un señor que va con su hijo por la calle. Si algo no me emociona, no puedo escribir sobre ello», sentencia el leonés.