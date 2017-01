El ‘Forrest Gump’ del arte inaugura Cerezales

verónica viñas | león

Empezó a caminar hace casi medio siglo y no ha parado. Hamish Fulton es una especie de ‘Forrest Gump’ —el personaje encarnado en el cine por Tom Hanks que recorre 30.000 kilómetros—, aunque, en este caso, el británico ha convertido el acto de pasear en un arte. Inaugurará el 9 de abril la nueva sede de la Fundación Cerezales, un edificio con forma de rancho del Oeste diseñado por Alejandro Zaera & Maider Llaguno, con la exposición Walking on and off the Path, una caminata por los Picos de Europa.

Se toma muy en serio sus paseos, aunque en ocasiones ‘alucina’, como cuando recorrió 190 kilómetros sin dormir y confundió una bolsa de plástico con un pavo.

No es la primera vez que Fulton ‘patea’ este país, que ha recorrido de punta a punta en dos ocasiones, cuyo resultado fue el libro El camino: rutas por la Península Ibérica. Fulton, que considera que caminar «es un acto contra la alienación», ha expuesto en museos de todo el mundo, desde el Serralves de Oporto a la Tate de Londres.

Aunque en un principio formó parte del denominado Land Art, corriente artística que emplea materiales de la naturaleza y que en León alcanzó su máxima expresión con un concierto de 296 ovejas con cencerros en Bercianos del Real Camino, él se considera heredero de los paisajistas británicos.

La Fundación Cerezales está en sintonía con la filosofía de Fulton, en cuanto que se plantea el caminar como un movimiento del pensar. Y comparte la idea «de ser invisibles, en mayor o menor medida, en un mundo complejo, al tiempo que reivindica toda declaración de intenciones como un compromiso con la acción, más allá de la teoría». La Fundación Cerezales, tras ocho años instalada en las antiguas escuelas de esta localidad, emprende una nueva singladura en un museo propio e integrado en la naturaleza. Para este comienzo ha apostado por Fulton, por ‘caminar y apartarse del camino’ —título en español de la exposición—, en la que el artista británico ha llevado a cabo una caminata circular en solitario durante 14 días por la zona occidental de Picos de Europa. En octubre del 2016 partiendo de Soto de Sajambre, daba continuidad a otras siete caminatas interconectadas por la Península Ibérica, que ya había realizado en las últimas décadas.

Hasta agosto, la Fundación Cerezales mostrará el resultado de dos caminatas grupales con el artista y una publicación sobre el caminar, con textos de investigadores de diferentes disciplinas. «Soy un artista que hace caminatas, no un caminante que hace arte», dice de sí mismo Fulton, quien no intervine directamente sobre el espacio sino que lo sintetiza en unas cuantas imágenes con un gran valor poético.