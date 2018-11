García-Alix: «Sin pasión no sé hacer fotografía»

Carmen jiménez | santo domingo

El fotógrafo leonés Alberto García-Alix inaugura en Santo Domingo su exposición Un expresionismo feroz, que tiene como eje narrativo el mundo de las motos, aseguró que «sin pasión» no sabe hacer su trabajo.

En una entrevista con Efe, García-Alix, quien comparte su pasión por la fotografía con las motos, dijo que este trabajo es una «nueva ópera visual con la moto como elemento a través de otro tipo de mirada».

«Ya no me importa el retrato del motorista. Me importa un expresionismo», aseguró, y añadió que es una labor en la que está intentando «crear un nuevo imaginario visual» en la que lleva tres años y va a continuar.

En la muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 13 de enero en el Centro Cultural de España en Santo Domingo y en la Galería Arte Berri, las fotografías de motos son el hilo conductor de una ruta artística y de vida que incluye paisajes, retratos, autorretratos y edificios solitarios.

El autorretrato titulado Escondido en mi miedo ocupa un lugar principal en una de las dos salas en las que está dividida la exposición en el Centro Cultural de España, y también hay varias de cuervos, un pájaro que García-Alix considera «muy especial y muy inteligente». El artista leonés, icono vivo de la fotografía contemporánea, explicó que actualmente trabaja en un proyecto de «interpretación sui géneris sobre varias de las pinturas» del Museo del Prado en Madrid.

Explicó que esta iniciativa surgió a raíz de la muestra Doce fotógrafos en el Museo del Prado, inaugurada hace unos meses en Madrid, en la que participa con dos obras junto a otros artistas contemporáneos que dialogan con el arte del pasado.

Para García- Alix, la fotografía es hoy un espacio donde inventarse, y añadió que sin importar que haya hecho miles de fotos, cada vez que coge la cámara «el ejercicio vuelve a comenzar».

«Yo sin pasión no sé hacer fotografía. Lo que hagan los demás, allá ellos consigo mismos. Yo necesito alimentar a través de la fotografía mi capacidad de revelación. Me salva mi capacidad de deslumbramiento, me salva sobre todo mi alma infantil», confesó.