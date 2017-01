El Gobierno quiere igualar la lectura con el deporte

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vais a hacer, suprimiendo profesores? Porque en realidad eso es lo que tenéis entre ceja y ceja, seguir recortando en educación, ¿no? Esto no se arregla con campañas, sino con educación, y vosotros no queréis gente que lea y tenga espíritu crítico, vosotros queréis corderitos sin criterio que sigan votándoos sin analizar las perrerías que nos hacéis a todos a diario. No os creo. Lo único en que sois campeones es en demagogia.