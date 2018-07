Los Gorillaz cierran el festival BBK Live

EFE | Bilbao

El sábado se dio por clasurado el festival Bilbao BBK Live que agotó las entradas en sus tres jornadas, con 120.000 asistentes que han podido disfrutar de 97 bandas y artistas en los siete escenarios del recinto del monte Kobeta.

Los Gorillaz y Noel Gallagher’s High Flying Birds pusieron el broché de oro a está última jornada del festival, aunque la oferta musical del día incluía propuestas tan interesantes como las que ofrecieron el británico Benjamin Clementine y la banda James.

El último cabeza de cartel de esta edición del Bilbao BBK Live, Gorillaz, la banda creada en 1998 por el líder de Blur, Damon Albarn, y el dibujante Jamie Hewlett, ha saltado al escenario para brindar un espectáculo superlativo dentro de la gira que está realizando con su sexto disco The now now.

Noel Gallagher’s High Flying Birds ha compartido protagonismo con Gorillaz en esta última jornada del festival y ha dispuesto también, en fecha exclusiva en España, del escenario principal donde mostraron los temas de su último disco Who built the moon, publicado el pasado año. Con la bandera del Manchester City presente en el escenario, Gallagher ha iniciado la actuación con Fort Knox y Holy mountain de su último trabajo, en un concierto en el que ha repasado temas de anteriores discos.