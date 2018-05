Las gotas inmortales de Hera se convierten en la cúpula del embalse de Luna

Su amigo Alfredo falleció, pero la imagen ha permanecido como el testigo de una amistad que venció a la muerte y a la edad. Esa noche, Hera, el espinazo de la noche, brilló como casi nunca en el embalse de Luna, puede que la diosa hiciera que sus gotas de eternidad se convirtieran en el abrazo de la relación entre Alfredo y Ville.

"Hace unos días, decidí compartirla en un grupo de fotos de León, tras haber hecho un viaje para ir a ver a mi familia, que vive allí. Durante el camino me llamó la atención el nivel de agua que había en el embalse, que estaba casi lleno, ya que también tuve la oportunidad de hacerle fotos al puente cuando estaba seco", destaca. Ville Bajo Rouvinen es leonés y finlandés, o al revés, que en esto de la educación sentimental nunca se sabe. La fotografía comenzó para él como un mero hobby, pero pronto comenzó a convertirse en algo más importante. A pesar de su juventud, sólo tiene 22 años, estudia cuarto curso de diseño de producto en la Esapa. "Cuando termine me gustaría orientar mi carrera profesional al mundo de la fotografía o bien compaginar mis estudios de diseño con la fotografía. Soy autodidacta y todo lo que he aprendido ha sido gracias a amigos y compañeros de aventuras", manifiesta. Ville Bajo Rouvinen emula en muchas de sus imágenes a los grandes del cine y aparece en algunas de sus fotos, siempre acompañado de un gorro o un sombrero. "La gente puede encontrarme tanto en Facebook como en Instagram por mi nombre de usuario, "villegijon".

El jovencísimo fotógrafo Ville Bajo. VILLE BAJO ROUVINEN

Imagen de Ville la noche en la que realizó la fotografía.