Guía turística para ‘guajes’

e. gancedo | león

No sólo los niños pueden descubrir cosas interesantes sobre las ciudades que visitan Cosita y Bichejo en esta nueva colección ideada y escrita por Emma S. Varela. Por ejemplo, pocos sabrán lo que significa el nombre científico del madroño (un nombre de gran utilidad) o cuántos años lleva la famosa estatua del oso —que en realidad es una osa— alzada en la Puerta del Sol. Son detalles que aparecen en Cosita y Bichejo, aventuras en Madrid, libro que este viernes, a las 19.00 horas y en el auditorio Ángel Barja del Conservatorio de Música, presenta la inquieta narradora, cuentacuentos y escritora leonesa.

«La idea de personajes infantiles que viajan por ciudades enseñando a grandes rasgos lo más significativo de cada lugar es una idea a la que llevaba tiempo dando vueltas —explicó la autora al Diario—. Creo firmemente en el poder educativo de los cuentos y, si además de ser divertido y hacerles soñar, se pueden añadir contenidos didácticos, ¿por qué no?». Con tiernas ilustraciones de Quiel Ramos y reproducciones de célebres cuadros custodiados en el Museo del Prado, el libro actúa a la manera de ‘primera guía turística’ para peques a partir de cuatro años. En cuanto a las curiosas criaturas que lo protagonizan, comenta Sánchez Varela que Cosita y Bichejo «han nacido, como todos mis cuentos, mientras juego. En este caso con mi pareja, coautor de la idea, y al que le debo mucho de mi aventura como autora. Hay varios paralelismos entre ellos y nuestra vida. Empezando por el árbol que origina la historia, un gran madroño que preside nuestro jardín».

De su peculiar visita a la capital de España avanza la también ‘madre’ del exitoso Tilo Cocodrilo —y de otros títulos protagonizados por seres y tradiciones muy representativas del imaginario leonés como el topo de la Catedral o el ramo navideño— que en ese «viaje, en busca de respuestas» «sonará un chotis, comerán cocido madrileño y también visitarán lugares emblemáticos como el Museo del Prado o el parque del Retiro, entre otros. Vamos, una radiografía de Madrid en toda regla». Los siguientes libros pondrán el foco en capitales europeas como Roma o Berlín, «ciudades que me tienen enamorada», confiesa Varela.

Preguntada por el objetivo de esta serie y por lo que pretende lograr, en los jóvenes lectores, con ella, responde que, principalmente, «que se diviertan, que disfruten con la lectura y, puesta a pedir, que creen un vínculo de simpatía hacia estos personajes y quieran viajar mucho con ellos. Para mí, la mayor satisfacción sería que uno de esos lectores recorriera los lugares que aparecen en el libro». En cuanto a las ilustraciones, «la imagen de Cosita y Bichejo llevaba mucho tiempo claras en mi mente —avisa—. A partir del boceto, Quiel fue formando ese mundo tan especial en el que se mueven. ¡Gracias Quiel!»

Y sobre cómo ha sido posible esta edición y las futuras, expone que el sello responsable de la publicación, La Nube de Papel, «es una editorial astur-cántabra relativamente nueva aunque formada por personas que llevan muchos años implicadas en el mundo editorial. Ya tuve con ellos la experiencia de publicar en la Colección Sofía y, cuando me plantearon una nueva serie, no lo dudé ni un instante. Están lo suficientemente locos como para sacar ediciones muy especiales y cuidadas. En este caso, Cosita y Bichejo tiene un tamaño que no cabe en la estantería, y queda muy simpático en niños pequeños un cuento más grande que ellos».

¿Y es capaz de controlar y seguir Emma Varela el inmenso caudal de títulos para niños que se editan casi cada día? «Soy una compradora compulsiva de libros infantiles, mucho más que de adultos. Les compro con la excusa de mi trabajo, pero realmente es porque me encantan. Sobre la calidad hay de todo, pero en general creo que cada vez se cuidan más los contenidos para los pequeños, que son un público muy exigente —dice—. «Ahora mismo prácticamente todos los cuentos los descubro a través de un perfil de Facebook que se llama La biblioteca de los peques. ¡Constantemente me están creando necesidades!».