Guillermo del Toro, favorito a los Globos de Oro con ‘La forma del agua’

antonio martín guirado | los ángeles

La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Del Toro, que nunca antes había sido distinguido por la organización, finalmente hechizó a los Globos de Oro.

Su obra logró candidaturas a la mejor película dramática, mejor director, mejor guion, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat). En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de Del Toro se medirá a Dunkerque, Call Me By Your Name, Los archivos del Pentágono y Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri.

El de Guadalajara luchará en la de dirección con pesos pesados: Steven Spielberg (Los archivos del Pentágono ), Ridley Scott (Todo el dinero del mundo), Christopher Nolan (Dunkerque) y Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri). Del Toro también logró una nominación al mejor guion por su trabajo con Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a Los archivos del Pentágono, Lady Bird, Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri y Molly’s Game. Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, La forma del agua narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962.