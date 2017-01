Hansel y Gretel se hacen mayores

Lugar: Teatro San Francisco.

Hora: 17.00 y 19.00.

Entradas: 10 euros anticipada y 12 en taquilla.

dl | león

Esta historia comienza varios años después de terminadas las peripecias en torno a la casita de chocolate... «Hansel y Gretel ya no son aquellos niños asustados que derrotaron a la malvada bruja y ahora han crecido, viven felices con su padre y no recuerdan nada de lo que pasó, aunque lo peor es que ya no están tan unidos como cuando eran pequeños». Así presentan los responsables de Hansel y Gretel. La aventura continúa, el musical familiar que hoy abre la nueva temporada del inquieto Teatro San Francisco de León. Una producción de The Phantom House con Claudia Molina, Igor Luna y Juan Luis Peinado en sus papeles principales.

«Sus vidas cambiarán de golpe con la llegada de una nueva y poderosa bruja, Maligna, una hechicera que pretende destruir el bosque de Lusen y a todos sus habitantes para encontrar una varita mágica perdida —continúa la sinopsis—. Con la ayuda del duende Dión tendrán que recordar y enfrentarse a este nuevo peligro si quieren salvar su hogar, pero para ello tendrán que hacerlo juntos. ¿Conseguirán los hermanos resolver su problemas y derrotar a Maligna? Pero sobre todo ¿Habrá de nuevo un final feliz?».

The Phantom House es una productora teatral creada para dar continuidad al proyecto que en 2012 comenzó Le Petit Comedian con los montajes Los náufragos y la isla perdida y Hansel y Gretel, la aventura continúa. Su deseo inquebrantable de hacer soñar tanto a grandes como a pequeños continua vigente en esta nueva aventura.