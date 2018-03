Historia vista desde todos los ángulos

e. gancedo | león

Pueden alejarse, acercarse, girar sobre sí mismas, moverse en todas direcciones, adoptar posturas imposibles... los rincones y detalles, aun los más ocultos y minúsculos, de medio centenar de monumentos, piezas singulares y edificios singulares de la Montaña Oriental, están ya disponibles en Internet gracias a un ambicioso proyecto de modelado en tres dimensiones de Luis Coya Aláez, que comenzó ‘radiografiando’ la famosa iglesia románica de San Martín de Valdetuéjar y cuyo objetivo es abarcar la mayoría del legado histórico de la comarca.

«Siempre me interesó la representación del patrimonio leonés y, tras realizar unos cursos de manejo del software relacionado con la fotogrametría y el modelado tridimensional, se me ocurrió que podía contribuir a la divulgación de unos testimonios del pasado que no son demasiado conocidos —explica Coya, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1965, pero residente en Oviedo y con sólidas raíces en la zona—. Por ello iniciamos la colección de la iglesia románica de San Martín y, posteriormente, el seguimiento de las epigrafías procedentes del palacio de Renedo».

Preguntado por la cantidad exacta de modelados que ha diseñado hasta la fecha y por cuáles son, a su juicio, los más destacados —y dificultosos— de la serie, responde: «En la plataforma gratuita de acceso están actualmente expuestos 54 modelos. Y en cuanto al grado de complicación, los de objetos o inmuebles grandes son más dificultosos por la cantidad de imágenes necesarias, el tiempo que necesitan los programas para fabricar la nube de puntos con los que hará el modelo y la necesidad de que las condiciones de iluminación sean iguales, ya que funcionan por algoritmos de identificación de pixels —ilustra—. Por ello las más costosas fueron la fuente de Foncalada de Oviedo y la entrada al palacio de Renedo de Valdetuéjar».

Porque la mayoría de piezas que pueden observarse —a través del enlace https://sketchfab.com/luiscoya/collections— pertenecen al ámbito territorial de la Montaña Oriental leonesa, sobre todo Valdetuéjar y Valderrueda, pero ampliado a zonas hermanadas en cuanto a cultura y geografía, como el Oriente de Asturias, e incluso más alejadas, por ejemplo algunas herramientas prehistóricas del valle del Jarama (Madrid) emparentadas con otras leonesas.

De todos modos, ¿para qué sirven estos modelos?, o dicho de otro modo, ¿qué tipo de profesionales pueden encontrarlos útiles? «Historiadores, científicos y apasionados del patrimonio pueden manejar estos modelos los 365 días del año, hacer zoom en ellos y contemplar los objetos o inmuebles desde cualquier perspectiva sin peligro de deteriorarlos. Además, si por cualquier causa desaparecieran o se estropeasen, queda este archivo virtual para estudiarlos con todo detalle», valoró Coya Aláez, con orígenes en San Martín de Valdetuéjar. Y prosiguió: «Asimismo, el valor en educación y divulgación de la historia es fácilmente demostrable con un simple móvil o tablet desde los que podemos manipular fácilmente los objetos».

En el caso de las lápidas vadinienses, por ejemplo, inició la colección «con el máximo rigor posible —dice—, consultando siempre a expertos y estableciendo enlaces al archivo epigráfico de Hispania, una de las bases de datos más importantes de nuestro país».

Herramientas prehistóricas como un canto rodado de cuarcita con marcas de tallado, procedente de Golpejar; lápidas vadinienses —primeras referencias escritas, en esta tierra, realizadas por los propios nativos romanizados—; escudos, casonas, torres, pilones, fuentes, portadas, inscripciones, capiteles, pilas bautismales, elementos decorativos... son algunos de los bienes que ahora pueden observarse desde todas las ópticas. Lugar preeminente ocupan las que son verdaderas enseñas del territorio: la fachada del magnífico palacio de los poderosos Marqueses de Prado, hoy Hospital de Nuestra Señora de Regla en la capital leonesa, y el santuario de la Virgen de la Velilla.

«Sin duda, el valor de nuestra Montaña Oriental está demostrado arqueológicamente desde el musteriense hasta nuestros días. El asunto está en interpretarlo correctamente, en identificar los hábitats, en divulgarlos y conservarlos. Por ejemplo, el proyecto de estudio que estamos reactivando estos meses sobre la evolución prehistórica del interfluvio Esla-Cea tiene precisamente ese objetivo», dice. Y preguntado por los lugares que a su juicio no podría dejar de visitar in situ una persona interesada en el patrimonio comarcal, responde: «En cuanto a la prehistoria más antigua, se deben apreciar las terrazas del Esla desde Vidanes, allí, en épocas templadas, había una zona lacustre donde los neandertales fabricaban sus útiles. Es interesante observar el paisaje y comprender los sucesos geológicos y climáticos que se combinaron para entender una tarea que se repitió durante miles de años. Las colinas cercanas a Peñacorada fueron ocupadas por población prerromana en pequeños recintos, algunos amurallados y otros con defensas naturales».

Y continúa: «Resulta interesante ver dónde estaba la villa romana de Puente Almuhey o la calzada del puerto del Pando, con reminiscencias neolíticas de trashumancia. Y como está cerca, es obligado acercarse a la Peña del Castro de La Ercina, donde los arqueológos están haciendo una labor interesantísima de investigación y divulgación. Todo ello unido, por supuesto, a la belleza de nuestros montes, la calidad de nuestros alimentos y la amabilidad y hospitalidad de las gentes que habitan estos pueblos».