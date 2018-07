«Hollywood tiene que respetar más a las mujeres»

maRÍA ESTÉVEZ | LOS ÁNGELES

El musical Mamma Mia! arrasó en taquilla de todo el mundo en julio del 2008. Recaudó 525 millones de euros. Diez años después, llega la segunda parte; Mamma Mia! Una y otra vez. El mismo grupo de actores que participó en la primera entrega repite: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan y Stellan Skarsgård. Un grupo que puso como condición, según desvela Seyfried, que repitieran todos para hacer la nueva película, que se estrena hoy.

—¿Qué significa para usted regresar al universo de ‘Mamma Mia!’ una década después?

—Es genial aunque un poco surrealista. Nunca esperé hacer una segunda parte de esta historia, que es mejor que la primera. Además, he disfutado más porque podía identificarme con mi personaje y he pasado tiempo con grandes actores. Es un sueño hecho realidad.

—¿Le sorprendió que decidieran hacer una secuela?

—Mucho. Al principio tuve mis dudas, no lo niego. Me mantuve escéptica durante un tiempo porque me parecía que Mamma Mia! había sido tal éxito que no necesitaba una secuela. Recibí el guion al principio de mi embarazo y me pareció que la historia era ridícula. Yo no fui la única en pensar así, también Meryl lo pensó. Luego, mi agente me llamó y me dijo que el proyecto seguía y me mandaron otro guion. Estaba sensacionalmente escrito.

—¿Habló con el resto del elenco de actores antes de firmar el contrato de la secuela?

—Sí. Todos teníamos muy claro que regresábamos si estábamos los mismos actores. Para mí no tendría sentido ver a Sophie rodeada de un nuevo grupo.

—Una de las incorporaciones de la película es Cher. ¿Le gustó trabajar con ella?

—Dios mío, fue un sueño. Siempre he estado fascinada con Cher. Es una mujer normal, agradecida con la vida, inteligente. Fue maravilloso conocerla. Durante el rodaje se integró a la perfección con el equipo.

—¿Cuál es su canción favorita de Abba?

—Mamma Mia!, sin duda.

—¿Dónde cree que radica el éxito de estas películas?

—Tiene mucho que ver con el empoderamiento de la mujer. La relación entre madre e hija, el paisaje veraniego del mediterráneo y, por supuesto, la música.

—Usted ha estado muy involucrada en el movimiento #MeToo, ¿siente que es importante cambiar Hollywood?

—No hay que cambiar a las mujeres, sino darles voz desde su perspectiva. Hollywood nos tiene que respetar más y tomarnos en serio.