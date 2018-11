Las humedades cierran la iglesia de San Marcos

dl | león

La restauración integral de la fachada plateresca de San Marcos de León, culminada este año, no alcanzó dos partes de la misma, precisamente sus extremos: la torre y el frente de la iglesia. Si esos tramos, sobre todo el correspondiente al templo, hubiesen entrado en el proyecto de Turespaña, encargada de la rehabilitación —la más intensa y profunda de la historia del monumento—, quizá no habría que lamentar los problemas de humedades que han obligado a cerrar la iglesia, la única dependencia hasta ahora abierta del edificio, ya que el resto está cerrado por obras: la parte moderna del parador nacional se demolió para dar paso a un futuro y vanguardista equipamiento.

«El problema está en el pórtico, situado bajo una terraza, en la techumbre de esa parte se ha filtrado el agua y, por razones de seguridad, se ha procedido a cerrar la iglesia de modo temporal», explicó el rector del templo, José Luis Díez Puente, quien además añadió que se han registrado «unos derrumbes de argamasa, aunque no importantes». Díez dio aviso a Turespaña, entidad que ya ha enviado a sus técnicos para inspeccionar esa parte, valorar los daños y proceder a su reparación. El párroco no sabe cuándo terminarán las obras pero confía en que lo harán «cuanto antes». «El agua ha quedado depositada allí y es posible que las gárgolas no sean capaces de desalojarla, por eso se han producido esas filtraciones», comentó Díez Puente en declaraciones a este periódico, dejando claro que los trabajos necesarios para subsanar estas deficiencias han sido, de este modo, asumidos por Paradores.

«No se ha tenido otra opción que cerrar ya que actualmente ese es único acceso a la iglesia; el otro, desde el claustro, no es practicable debido a unas obras», dijo en referencia a ese proyecto de gran envergadura que culminará en 2020.