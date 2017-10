Ian Gibson: «Creo en la república federal»

La sala Ergástula del Museo Romano de Astorga registró ayer un lleno total para escuchar al prestigioso hispanista Ian Gibson, que acudió a hablar de su larga relación con España en un nuevo Diálogo de la lengua que organiza el Instituto Castellano y Leonés. En unas palabras previas con los medios, Gibson aseguró que Astorga, «para mí, es un sitio mítico, pues desde hace muchos años sabía de la vía que la unía con Mérida, una calzada romana que era como la gran autopista de entonces. Es fantástico estar aquí». También se refirió Gibson al hispanismo, «que es una cosa mundial, con decenas de miles de especialistas en todo el mundo dedicándose a estudiar aspectos de esa cosa densa y enjundiosa que es la cultura española, con la diferencia de que yo vivo aquí, tengo la nacionalidad española y sigo fascinado con este país».

Pero Gibson se detuvo particularmente a hablar de la situación política actual, «algo que me está produciendo pesadillas, porque no es la España con la que sueño. Es todo muy decepcionante, la gente no quiere ver este país dividido y a la gresca». «Yo creía que teníamos una solidez, pero esa solidez era algo fantasmagórico. Me parece un desastre». «Personalmente —aportó— sueño con una república federal. España no tiene por qué ser monárquica, y ya por dos veces fue una república. Yo la querría, e ibérica, me considero iberista. Yo quiero que Portugal esté en ese gran proyecto, si quiere. Lo grande aquí debería ser la cultura. La mezcla de sangre, la convivencia de idiomas...».

«Yo quiero diálogo, pero se ha perdido muchísimo tiempo —reflexionó—. El PP podía haber tendido puentes, y no lo hizo. Y la separación es una locura. Este país lo tiene todo a su favor, podría ser un paraíso. Y ver esto, esta cosa tan pequeña, tan patética... a mí me duele muchísimo. Yo lo que veo es que aquí nadie habla de cultura, ni Puigdemont, ni Rajoy, ni nadie. Si no hay cultura, sale la cosa tribal y la gente se pone a la greña». Además, Gibson denunció que España «no ha hecho los deberes con la memoria histórica. Ningún país decente tiene 115.000 desaparecidos medio siglo después».