La ilustración que deja en evidencia a los 'ofendiditos' de las redes sociales

La animadora Rocío Quillahuaman ha puesto voz e imagen a los "señores rabiosos" de Twitter a través de un retrato de los señores que, para ella, son los verdaderos "ofendiditos". Habla así irónicamente de unos "señores" que habitualmente atacan a los demás, o especialmente a las demás, a las mujeres, por cualquier cosa que dicen y que ellos consideran políticamente correcta.

"Como bien dice Hannah Gadsby: mi sensibilidad me ha hecho más fuerte", dice en una publiación de Instagram. "Activa el sonido si quieres tener pesadillas".

La conversación se inicia con un simple gesto, una intención de abrir un debate sobre la última polémica de Twitter. Ante la simple pregunta de si está al tanto, el 'ofendidito' pregunta precisamente si se ha ofendido ya. "No, tranquilo, solo comentaba". Pero ese "solo comentaba" no es suficiente para el 'ofendidito', que comienza a hacer todo un drama del asunto. Sin existir asunto, porque no sabe de qué habla.

"Joder, si tuviera tu edad me daría vergüenza ofenderme tan fácilmente", dice el 'ofendidito'. Eres un sensible de mierda, no aguantas ni un día en el mundo real. Maldito pajillero de la sensibilidad".

Ella responde: "A ver, Alfonso, que ni siquiera te he explicado qué ha pasado". Pero le da igual, ya está crecido, en su salsa de la ofensa. Señala a los demás mientras se deja en evidencia. "Ofendidito de mierda, nos tienes hartos. Con vuestra corrección política asquerosa. Que todo os sienta mal, joder. Os ofendéis con cualquier mierda. Aquí no puede decir ya nadie nada. Me siento atacado constantemente. No me dejáis vivir en paz".

Pero si eres tú el que se está ofendiendo... Y así se lo destaca ella.

"Que nos estáis censurando. Qué os habéis creído. Jóvenes censurando a viejos! Habrase visto! Si es que ya no puedo decir nada. Nada. Me tenéis oprimido. Cabrones".

Pero si no paras de hablar.

"A mí no me vas a callar con tu censura sensiblera. Soy el rey de lo políticamente incorrecto. Tengo toda la razón del mundo. Yo veo cosas que vosotros no véis. Vuestra puta sensibilidad os ciega. Y solo queréis cambiar el mundo para que sea un poco mejor. En qué mundo vivís? Aquí todo el mundo tiene que estar jodido. Como yo. Como tú la que más, porque me caes como el culo. Porque eres una vieja aburrida. Paranoica. Una pajillera de la sensibilidad de mierda. Te odio".

Conclusión? "Joder, qué puta vergüenza ajena".