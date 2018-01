Un informático localiza la cruz perdida del Cristo de Carrizo

“Aunque no solemos comentar este tipo de “descubrimientos”, por su relación con el museo debemos aclarar que se trata de un manifiesto error, pues aparte del hecho de que ambas piezas estén distanciadas temporalmente casi un siglo, lo más evidente es la distancia de otro tipo que las separa: un único brazo de la cruz mide más que el propio Cristo entero (36 cm contra 33). El conocido montaje con estas conocidísimas piezas que llevó a cabo esa antigua publicación divulgativa británica se hizo para que el lector se “hiciera una idea” de cómo podría ser, no para que así fuera, pues es imposible. El informático aludido seguro que se ha tomado su tiempo para indagar desde su ordenador, pero nos tememos que la noticia no está documentada. De hecho, al museo no ha llamado nadie.