La inglesa que vistió a los zares y los mosqueteros

EFE | Madrid

El fallecimiento de la diseñadora de vestuario y presidenta de honor de la Academia de Cine Yvonne Blake ha teñido de tristeza y agradecimiento el mundo del cine, que recordó ayer su brillante carrera y la generosidad y arrojo con que representó a todo el sector. Ganadora de un Oscar, cuatro Goyas y del Premio Nacional de Cinematografía, Blake (Manchester, 1940) no tenía nada que demostrar cuando en julio de 2016 asumió la presidencia interina de la Academia de Cine, fue ratificada tres meses después- en un momento de aguas revueltas para la institución, tras la marcha precipitada de Antonio Resines. Inyectó en la entidad aires renovados, rejuveneciendo y ampliando su composición, tejiendo lazos con Hollywood e Iberoamérica e intensificando sus actividades, pero en enero pasado un ictus del que finalmente no se ha recuperado la apartó inesperadamente de sus responsabilidades. Por expreso deseo de la familia, no se abrirá capilla ardiente ni habrá ningún acto público de funeral, pero la Academia de Cine «por todo lo que ha significado Blake para la entidad» le hará un homenaje «más adelante», según confirmó a Efe una portavoz de la institución. Con Blake se constituyó la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, con sedes en Madrid y México, y se reactivó la Fundación, una entidad sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo de proyectos educativos, la preservación de la memoria del cine español y su difusión en el extranjero. En el tiempo que ocupó la presidencia logró más de 150 nuevas incorporaciones, entre ellas las de directores como Jaime Rosales y Carlos Vermut, actores como el argentino Ricardo Darín y el español Hugo Silva y productores como Enrique Cerezo y Ramón Colom, hasta superar los 1.300 miembros. Aunque nació en Inglaterra, Blake ha desarrollado gran parte de su carrera en España, adonde llegó en 1968, en plena eclosión de las coproducciones con Hollywood. Responsable del vestuario de cerca de 60 producciones, ha vestido a Sofía Loren, Audrey Hepburn, Marlon Brando o a Christopher Reeve en Superman y ha trabajado con directores como François Truffaut, John Sturges, Richard Donner o Jaime Chávarri.

Ganó el Oscar en 1971 por Nicolás y Alejandra y volvió a ser candidata cinco años después con Los cuatro mosqueteros, de Richard Lester. Además, ha sido cuatro veces candidata a los premios británicos Baftay dos a los Emmy, y tiene cuatro Premios Goya.