Irene Montalà: 'Me ha costado encontrar la actriz que llevo dentro'

Elegante, discreta y con un aire de misterio. Esta es la impresión que cualquiera puede llevarse cuando conoce a Irene Montalà (Barcelona, 1976). La guapa actriz, imagen de la nueva colección 'denim' del diseñador Victoriano Simón, forma parte del reparto de 'Presunto culpable' (Antena 3), un 'thriller' trepidante ambientado en un idílico pueblo vasco. Casi 25 años después de su debut en la pequeña pantalla con la serie de TV-3 'Poblenou', Montalà continúa disfrutando de su profesión y cosechando éxitos en su trayectoria interpretativa. Una carrera que compagina con la maternidad, una experiencia que le cambió la vida hace cuatro años y que la ha convertido en una nueva persona, como ella misma explica.

-La vemos cada martes en 'Presunto culpable', donde da vida a Elena, una psicóloga infantil. En qué se parece a su personaje?

-En que tanto Elena como yo somos madres. Este hecho te cambia la vida por completo y comparto esta faceta con ella, aunque no he intentado hacer muy mío este personaje.

-¿La parte psicológica, la comparte con su 'alter ego' en esta ficción?

-Me considero una persona intuitiva, pero de forma muy prudente y sin pretensiones. Es cierto que, a veces, las primeras impresiones engañan y todos podemos tener un mal día. Por eso, siempre hemos de dar una oportunidad. O más de una.

-Elena le ha dado alguna a usted?

-Es un personaje que me ha hecho muy feliz, como el rodaje de la serie. Desde que fui madre, en mi vida han pasado muchas cosas importantes a nivel familiar que me han cambiado para siempre. Me ha costado encontrar la actriz que llevo dentro, porque ya no soy la misma.

-¿En qué sentido?

-Es complicado expresarlo, porque nunca antes he hablado de esto. En los últimos cuatro años he vivido una serie de experiencias brutales en muchos niveles que me han cambiado. Me ha costado mucho reconocerme a mí misma. Gracias a este papel, he descubierto a la actriz en quien me he convertido, una nueva Irene.

-Una mujer que tiene un gran 'feeling' con el protagonista de la serie, Jon, interpretado por Miguel Ángel Muñoz

.-Ja, ja, ja. Soy una mujer muy afortunada por haber trabajado con él. Miguel Ángel es un compañero muy profesional, elegante, generoso y divertido y te lo pone todo muy fácil, a pesar de haber rodado secuencias complicadas. Y le encantan los juegos de mesa. Recuerdo que, durante el rodaje, por la noche todo el equipo jugábamos con los que él había traído. Lo hacíamos en la taberna de Mundaka, el pueblo en el que estábamos rodando.

-También aparece en 'La verdad' (Tele 5), otro 'thriller'. Es su género favorito?

-Es el que más conozco, he trabajado mucho en él y me gusta como espectadora. Me atrae mucho, porque yo soy público de 'thriller', pero la comedia también me gusta mucho. Aún no he experimentado en este terreno y me encantaría.

-Si echa la vista atrás para recordar 'Poblenou', la primera serie en la que participó, cómo valora su trayectoria?

-Creo que mi carrera ha ido muy ligada a mi vida. Soy muy afortunada, porque yo era una artista callejera que pedía dinero en las Ramblas cuando Pep Armengol me vio y me ofreció hacer una prueba para una serie. Lo mío ha sido una historia del destino, y doy gracias por ello.

-Su último trabajo en el cine fue en el 2014 con 'Perdona si te llamo amor'. Le apetecería volver a la gran pantalla?-Hice esa pelicula cuando me quedé embarazada. Cuando fui madre, elegí dar el pecho a mi hijo durante un año y medio y decidí que no iba a trabajar durante ese periodo. Me la jugué bastante en aquel entonces. Ahora mismo me gustaría volver a hacer cine, pero es cierto que en los últimos años mi carrera se ha dirigido mucho más hacia la televisión, un medio maravilloso en el que me encuentro feliz y muy a gusto.

-A sus 42 años, cómo se imagina de aquí a una década?

-Wow! Piensa que, a partir de los 40, las actrices entramos en una época maldita. Es totalmente cierto que las ofertas y los papeles se reducen muchísimo. A los 50, me gustaría imaginarme teniendo proyectos de mujeres interesantes y potentes. Este sería mi deseo.

-Adelánteme algún proyecto que tenga a la vista.-Estoy pendiente de saber si se hará la segunda temporada de 'Presunto culpable' y tengo otro proyecto en televisión del que aún no puedo hablar.