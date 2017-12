El ‘Jimi Hendrix de la gaita’ arriba esta noche a León

e. g. | león

Carlos Núñez no entiende sus conciertos como una sucesión de copias sonoras. En modo alguno hace música en serie. Si algo caracteriza al hiperactivo músico gallego, el único que ha sabido subir con éxito el universo ‘céltica-hispano’ a los más distinguidos escenarios mundiales, son los guiños que suele hacer a las culturas de los lugares en los que toca. En la capital le hemos visto ceder minutos de sus recitales a dulzaineros como Jesús Bayón y a flautistas y gaiteros como Rodrigo Martínez (y hasta corear el Himno a León). Siguiendo ese modo de proceder, el vigués se hará acompañar, en el concierto que ofrecerá esta noche en el Auditorio, de la Banda de Gaitas Ciudá de Llión. De ahí que el color sonoro del viejo reino esté hoy asegurado.

La cita se engloba en la amplia gira que Núñez ha preparado para recordar los 20 años de su disco A Irmandade das Estrelas, que marcó un antes y un después en lo que a la difusión, cultivo y percepción de la música celta en España se refiere. En gran medida hizo que comprar o escuchar el disco de un gaitero no pareciese cosa de folcloristas sino algo de lo más ‘in’. Ahora, y después de vender más de un millón de discos por todo el mundo, ha decidido rodearse de jóvenes artistas y ofrecer un viaje por su particular universo musical pero conectando las tradiciones del arco atlántico con las de toda la península. Una gira con la que recorrerá más de 20 ciudades de todo el país.

Son muchos los premios que avalan al «Jimi Hendrix de la gaita», como lo declaró la revista Billboard: un Grammy por el disco que grabó con Chieftains, premio Ondas al mejor directo, premio de la crítica alemana... En sus discos han participado Luz Casal, The Waterboys y Roger Hodgson de Supertramp, y ha compartido escenario con Bob Dylan, Jackson Browne, Sinéad O’Connor o The Who.

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00.

Entradas: 22 euros (platea) y 19 (anfiteatro).