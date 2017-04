La Junta quiere abrir Sandoval este año

e. gancedo | león

Si en León hay batallas patrimoniales —también económicas, sociales, culturales...— que parecen perennes, la del monasterio de Sandoval alcanza ya rasgos de eterna: el formidable monumento cisterciense con raíces en el siglo XII ha atravesado una larguísima historia de agravios, pesares y olvidos que hoy lo mantienen cerrado para chasco de sus visitantes y de los peregrinos —el Camino de Santiago está a cinco minutos en coche y media hora a pie—, sin luz ni agua corriente, y ya sin la posibilidad, existente durante décadas, de que la señora Munda y sus descendientes lo abrieran casi ‘a demanda’.

La Junta quiere ahora romper esa deriva y plantea una serie de arreglos pensados para poder llegar a habilitar un «circuito visitable» al menos en la iglesia y zonas adyacentes. La primera cantidad, ya acordada, es de 70.000 euros e irá destinada a reparar la panda Sur del claustro, en mal estado y con abundante escombro a sus pies. «Durante algún tiempo el edificio recibió cuantiosas inversiones —recordó Enrique Sáiz, director general de Patrimonio—, pero llegó después un impás debido tanto a la crisis como al problema surgido con la Panera (un gran edificio del XVIII, parte del conjunto monástico), que enfrentó a la junta vecinal de Villaverde y al ayuntamiento de Mansilla Mayor». «Ahora que por fin ambas entidades han llegado a un acuerdo, Sandoval se ha reactivado: podemos actuar en la Panera y hacer de ella un lugar donde conocer la historia de Sandoval», expresó Sáiz, quien afirmó que el momento en que el primer visitante ponga el pie en ese espacio puede tener lugar «a finales de este año».

De «proyecto sostenible» calificó el plan de la Junta, donde los propios turistas podrán ir comprobando la «evolución» de las obras. «Resulta imposible, a día de hoy, recuperar de una vez y al cien por cien este monumento, no existe capacidad presupuestaria para ello», dijo, pero sí confió en que intervenciones más modestas, junto a exposiciones, paseos guiados y otros actos divulgativos, vayan sentando las bases para poder hacer de Sandoval un centro de atracción turística y cultural.

Por su parte, el alcalde de Mansilla Mayor, José Alberto Martínez, no dudó en calificar de «miseria» la cantidad aportada. «Con eso, claramente, no se puede reabrir Sandoval», apreció, pero manifestó su voluntad de seguir colaborando activamente con la Junta para llegar a poner el valor el conjunto. Eso sí, no olvida reclamar los 200.000 euros prometidos («es el compromiso, pero no están en caja», avisó Sáiz) si ayuntamiento y concejo se ponían de acuerdo en el uso compartido de la Panera, e informó también de que las obras de arreglo del tejado de la iglesia, por valor de 35.000 euros, que tenían que haberse efectuado en 2016, comenzarán este año por diversos problemas con la empresa adjudicataria. Además, el 6 de mayo acudirán a limpiar el recinto los que nunca le fallan, la asociación Promonumenta.