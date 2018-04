«La asignatura pendiente de la mujer es el escenario»

Lugar: el Gran Café.

Hora: 22.00.

Entradas: 8 euros.

e. gancedo | león

León, esta noche, es la ciudad que dará el pistoletazo de salida a Las noches Mim, una novedosa iniciativa pensada para velar por la igualdad entre mujeres y hombres en lo que al sector musical se refiere. El inquieto Gran Café acogerá las actuaciones de Taiacore y la dj Eva Galáctica como primera parada de un evento nacional que también alcanzará otras ciudades como Madrid, Barcelona y A Coruña. Detrás está la asociación Mim (Mujeres de la Industria de la Música), cuya socia Rocío Saiz, cantante de Las Chillers y agitadora cultural, explica al Diario sus motivaciones y objetivos.

—¿Cómo nacen ‘Las noches Mim’ y cuál son sus fines?

—Surgen de la necesidad de crear un punto de encuentro entre profesionales y artistas de la industria de la musica. Pero sobre todo nacen desde el entusiasmo y el cariño de cambiar las cosas dentro de nuestro panorama musical actual. Siempre decimos que el propósito de Mim es desaparecer; ojalá en un futuro muy cercano no tengamos que reclamar la igualdad que tanto nos merecemos.

—¿Quién está detrás de esta iniciativa, y cuál es su radio de acción geográfico y temporal?

—Detrás estamos las Mim, creadoras de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música. Llevamos años peleándonos delante y detrás de los escenarios con el mensaje de «aquí estamos nosotras», siendo muchas veces invisibles. Cada vez somos más y estamos tendiendo puentes cada vez más altos; las cosas están cambiado. Los festivales nos consultan a la hora de cerrar sus programaciones, queremos hacer una base de datos para todas aquellas profesiones más técnicas donde todavía no tenemos casi representantes… En definitiva, se están moviendo las conciencias. Nos gustaría llegar a todo el mundo y tener también proyección internacional, pero en España tenemos muchísimo trabajo, todavía, que hacer.

—Cada vez son más las mujeres incorporadas al mundo de la música, pero la proporción sigue cayendo del lado de los hombres de modo abrumador. ¿Qué se puede hacer para equilibrar esa disparidad?

—Educar. Ese ahora mismo es el discurso más efectivo. Necesitamos que las niñas vean artistas femeninas en los escenarios y técnicas de sonido y de iluminación. Mujeres en puestos de poder, artistas de todas las disciplinas. Somos más sobre todo en el ámbito de la comunicación o prensa, pero venimos pisando muy fuerte en el ámbito de las contrataciones, del ticketing… Nuestra asignatura pendiente la tenemos sobre las tablas.

—¿Y por qué encontramos en este sector tan pocas mujeres, no ya como creadores, también como técnicos de sonido o productoras?

—Porque acabamos de llegar, como quien dice, y nos acaban de abrir la puerta. Es muy difícil que te llamen para ser técnico de sonido de una banda de todo hombres, o ser tour manager. Todavía existen muchos prejuicios y cuando no encuentras trabajo de lo que te gusta, pues terminas dejándolo.

—¿Qué artistas abren hoy en León la iniciativa?

—Taiacore es un dúo indie folk con toques country y electrónica que se fundó en 2014 en Berlín. Acaban de volver de su gira europea donde han visitado cinco países y ahora continúan por España e Inglaterra presentando su álbum debut Innocent. Han ganado el premio Indie Music People en EE UU, en la categoría folk, y es un grupo muy ligado al mundo audiovisual, la fotografía y el arte en general.

—¿Qué otras bandas forman parte de ‘Las noches Mim’?

—¡Todo bandazas! La Bella K Ensamble, Mavica, Women Beat, Marion Harper, Wolva, Ana Banana, Andhrea and The black cats, The Teta’s Van, Paula Bila, Juanita Banana, Juno and Darrel y Umami and Savannah.