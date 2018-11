«La burbuja musical es como la inmobiliaria, algún día estallará»

Lugar: el Gran Café.

Hora: 22.00.

Entradas: 10 euros (anticipada) en el Gran Café y wegow.com.

e. gancedo | león

No parten de cero ni mucho menos porque llevan una década en activo, pero sí que han decidido regresar a aquellos inicios suyos rebosantes de energía, cuando se asemejaban a una bomba arrojada de repente al escenario. Esto es, que los miembros de Dinero han decidido ser —sin concesiones— fieles a lo que realmente son: devotos seguidores de ese rock elaborado con paciencia de orfebre... e interpretado como en la sala de espera del juicio final. Esta noche aterrizan en el Gran Café de la capital leonesa con su disco Cero (Warner Music) —nueva formación, nuevas canciones, misma filosofía— entre los dientes. Una buena ocasión para disfrutar de una banda que llega a la ciudad perfectamente engrasada tras un año entero de rodaje, ajuste y perfeccionamiento.

«Dicen de nosotros que somos los más rockeros de los indies o los más indies de los rockeros... o algo así», recuerda Sean Marholm, líder del grupo y autor de la mayor parte de sus temas, aun a sabiendas de meterse en terreno pantanoso. «Con esto de las nuevas tecnologías han pasado dos cosas. Por un lado han ayudado mucho a que la gente sueñe, han posibilitado que puedan aprender por su cuenta, que no se dependa tanto de otros, y eso está muy bien, pero por otro lado esa efervescencia ha creado una especie de burbuja un poco artificial, parecida a la inmobiliaria», explica al Diario.

Para Marholm, el boom de bandas que experimenta este país (y otros) no responde tanto a una auténtica explosión, a una necesidad real de cultivo y exploración musical, como a un «fenómeno cultural» fuertemente marcado por la presencia de los festivales «y el dinero que estos generan». «En lo que respecta a la escucha de música, estamos creando una cultura de usar y tirar —expone—. Nadie está dispuesto a dedicar a un tema más de 30 segundos en Spotify o donde sea, no tiene nada que ver con lo que se hacía antes, cuando comprabas un disco y lo ‘exprimías’: escuchabas atentamente cada canción, te leías todo el libreto... Ese cambio nace cuando el usuario ve que la música no le cuesta, así se le está restando valor a esos discos, a esa música». Una burbuja que, a su juicio, algún día «estallará» para dejar paso a los artistas realmente comprometidos.

Año cero, Matahari, Jaque Mate o Tan real son algunos cortes de este álbum certero y pensadísimo, «muy duro de componer», pero que les está proporcionando grandes alegrías. Ekain Elorza, el otro miembro de la banda que participa en ella desde el principio, decía a Sean que se notaba sobre el escenario «como al principio, con el brillo de la juventud en los ojos». Y con esa actitud llegan hoy al Gran Café, contentos por poder tocar en una sala recogida después de recintos más amplios y festivales. «Lo nuestro es rozar al público, mezclarnos con él, sentirlo», dice el capitán de una banda a la que no se puede achacar que se guarden algo sobre el escenario: inteactuar, saltar, correr si se da el caso... y todo con un objetivo, el de transmitir energía, vibración, emoción intensa.

Sean Marholm, autor de las canciones de Dinero —aunque siempre pasando por ese filtro de matices y apreciaciones que es Ekain—, confiesa no tener del todo claro los próximos movimientos de la banda, aunque con gran probabilidad anuncia un disco para el año que viene, «seguramente después del verano»,

También productor y mezclador, Marholm explica que, aunque parezca una paradoja nominal, «no vivo de Dinero, pero sí de la música, hecha para mí o para otros». Y añade: «Vale, cuando trabajaba en una oficina ganaba mucho más dinero... pero no era tan feliz».