«La ganadora va a ser Amaia»

e. gancedo | león

Nerea vio nevar, por primera vez en su vida, en León. Ocurrió la noche del jueves y la catalana se sintió —la comparación es de ella misma— «como Elsa la de Frozen». El comentario prueba que toda una serie de referentes cinematográficos y musicales han venido a sustituir a los antiguos. Porque puede que mucha gente —incluidos quienes vieron la primera edición de Operación Triunfo— se haya mantenido completamente al margen del fenómeno OT 2017, pero eso no significa que esta edición no haya explotado como la otra. Quizá no del mismo modo, pero también con cifras multitudinarias y un fenómeno fan arrollador, creciente. Así ha sido ido esta edición de OT: de menos a más.

Ricky, de padre leonés —de San Miguel de Escalada—; Nerea y el orensano Cepeda acudieron ayer a El Corte Inglés de León para firmar discos y fotografiarse junto a unos seguidores, la mayoría muy jóvenes, que abarrotaron y casi desbordaron el sótano cuatro del centro comercial, donde se trasladó el evento ante las bajas temperaturas y los restos de la nevada. La firma se celebró entre las cinco y las siete de la tarde, y a las seis el personal de seguridad hablaba de unas 3.500 personas congregadas, aunque la afluencia continuaba. Y aunque buena parte de los congregados (mejor dicho, las congregadas) manifestaban su predilección por el gallego —«¡he visto a Cepeda, he visto a Cepeda!», gritaba una fan, escaleras mecánicas abajo, fuera de control—, el indiscutible cicerone del grupo en León fue Ricardo Urdiales Merino, Ricky. El quinto expulsado de la academia, el de mayor edad y, posiblemente, más tablas —ha trabajado en musicales y otros espectáculos— tuvo cariñosas palabras de recuerdo para sus temporadas en San Miguel.

«Antes venía todos los veranos y era estupendo estar en el pueblo. Sobre todo por lo radicalmente distinto que era de Palma de Mallorca —su lugar de nacimiento—; por ejemplo, me llamaba la atención que no había tiendas y que venían en furgoneta a vender las cosas. Me encantaba estar en plena naturaleza, ir en bicicleta al río, las choperas... también me acuerdo de que una vez me caí al canal y que preocupé mucho a todo el mundo», explicaba el artista al Diario además de desvelar que, en un principio, se había elegido a otro exconcursante —Thalía— para el viaje promocional, aunque cuando se enteró de que una de las paradas era León, él mismo se propuso.

«Sin trampa ni cartón»

De su expulsión de la academia dice contemplarla ahora «con perspectiva» pero no oculta la sorpresa que le produjo el «impacto mediático» del programa. «Gente que no conoces de nada se te acerca, sabe cuál es tu nombre y otras cosas de ti... porque te ha visto en la tele aunque en realidad apenas te conozca», reflexionó, y dijo no ver aspectos negativos en el fenómeno fan («todo lo que nos transmiten es cariño»). En cuanto al secreto del tremendo éxito de esta edición, la achacó a la «profesionalidad» de los docentes de la academia y al excelente trabajo de cásting realizado («somos 16 chavales con nuestra inocencia y nuestra ilusión, sin otra pasión que la música; es curioso pero no ha habido ningún mal rollo»), por lo que aseguró que lo que se veía «era lo que había: en este OT no ha habido trampa ni cartón». Y aunque durante unos meses los conciertos llevarán el sello del programa, «el objetivo de todos es emprender una carrera en solitario», en el sentido de que el programa no garantiza nada, como afirmó.

Y si se le pide un pronóstico, lo tiene más que claro: «La ganadora va a ser Amaia».