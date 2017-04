«La gente siempre cree que somos la novia de alguien»

Lugar: el Gran Café.

pacho rodríguez | madrid

Judi is a punk, de Los Ramones, fue el pistoletazo de salida de Las Odio. Se juntaron y decidieron que no estaba mal para calentar motores. Toda una declaración de intenciones, que las desmarca del indie y las acerca a ese momento de alto voltaje creativo que tuvo sus momentos más potentes entre 1977 y 1980, donde hay doscientas mil canciones buenas, por lo menos. El otro punto de unión es el feminismo. Que en estas casi treintañeras significa igualdad, denuncia y respeto. Su primer disco es mejor en directo, les dicen. Y Sonsoles Rodríguez, su bajista, es portavoz de todo esto, sorprendida por un fin de semana en el que se abalanzan los conciertos en León. Y casi piensa si le dará tiempo después de tocar en el Gran Café a ir a ver a los japoneses The Neatbeats en el Valentino.

—¿Cómo surgen o se juntan Las Odio?

—Ágata, Paula, Alicia y yo nos conocíamos de la música y de estar relacionadas con el feminismo a través de Sisterhood. La primera canción que tocamos fue una versión de los Ramones, que titulamos Juli es una punk. Pensamos que estaría bien montar un grupo de ‘riot girls’.

—Y entre el feminismo y los Ramones, ¿qué cree que les ha salido?

—Un grupo que se basa en la filosofía de ‘hazlo tú misma y no pidas permiso’. Más o menos ha salido lo que pensábamos, aunque cada canción bebe de diferentes estilos. Nos definen como punk yeyé y eso nos gusta.

—Y si por lo que cantan las conocerán, ¿cuál sería su idea fundamental?

—Nuestras canciones son bastante directas. No somos muy metafóricas ni poéticas. Hablamos del día a día.

—Y para alguien de 30 años, ¿el día a día musical es machista?

—Todavía hay el mismo machismo que hace 30 años. Y en la música hay tanto machismo como en la vida. Es una lucha constante. Un grupo de chicas hace gracia, pero si sube o funciona, en lugar de llegar donde llegan los demás, lo normal es desaparecer.

—¿Y cuál sería la actitud machista que más les molesta?

—Que llegas a los sitios y no te reconocen como música. Te confunden con la novia o una amiga del que esté por allí. Y el juicio de valor sobre lo físico. Yo he oído: «Tocan muy mal pero están muy buenas».

—¿De ustedes?

—No. De grupos de chicas. A nosotras nos dicen que en directo sonamos mejor y más punk que en el disco. Nos lo pasamos muy bien tocando.

—¿Cuál sería un buen primer paso para dejar de ser machista? ¿Qué le diría a un amigo suyo como consejo?

—Pues que hay ejemplos de sobreprotección que hacen los hombres que no se basan en el respeto sino en la posesión. Que no hace falta explicarnos las cosas con condescendencia.