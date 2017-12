‘La librería’ y ‘Handia’ copan los Goya

v. V. / agencias | madrid

Los autores de Loreak ya dieron la campanada cuando consiguieron que una película en euskera aspirara al Goya y representara a España en los Oscar. Con Handia vuelven a hacer historia al acaparar el mayor número de nominaciones en la 32 edición de los Premios de la Academia del Cine Español, que se entregarán el 3 de febrero en una gala conducida por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. La historia del Gigante de Altzo dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi aspira a trece ‘cabezones’, en liza con la La librería (doce candidaturas), El autor (nueve), Verano 1993 (ocho) y Verónica (siete).

De los tres actores y tres películas leonesas que fueron preseleccionados para los Goya, únicamente optará a la estatuilla el filme Cantábrico, que competirá exclusivamente por el premio a Mejor Documental. Quedan descolgados Imanol Arias y Roberto Enríquez para el Goya a Mejor Actor; y el veterano Saturnino García, como mejor secundario. Igualmente, han quedado fuera de las nominaciones el cortometraje Down to the wire, del realizador leonés Juan Carlos Mostaza, y el documental Alberto García-Alix. La línea de sombra, cinta sobre el fotógrafo leonés más internacional.

Estrenada el pasado 20 de octubre tras hacerse con el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián, Handia es la cinta en euskera más vista de la historia con más de 90.000 espectadores y una recaudación que supera el medio millón de euros. Su sorprendente número de nominaciones —la mayoría en apartados técnicos— animará a su distribuidora, A Contracorriente, a reestrenarla en salas. Handia es una fábula compleja y visualmente deslumbrante inspirada en la vida de un personaje real con un aura mitológica, Miguel Joaquín Eleizegi, que con sus 2,42 metros fue considerado el hombre más alto de su época.

Pese a partir con el mayor número de candidaturas, Handia no lo tendrá nada fácil. Isabel Coixet ha conseguido con La librería el mayor éxito de su carrera. Muchos han visto en la peripecia de su protagonista, empeñada en mantener viva la llama de la cultura en un villorrio inglés rancio y reaccionario, un trasunto de la lucha de la propia directora por conservar la dignidad frente a los ataques del independentismo catalán.

Verano 1993, con ocho candidaturas, será la gran rival de Handia. La ópera prima de Carla Simón se basa en las vivencias de la realizadora, que tenía tres años cuando falleció su padre y seis cuando lo hizo su madre, ambos de sida.

Penélope y Bardem

A Mejor Actriz Protagonista aspiran Maribel Verdú (Abracadabra), Emily Mortimer (La librería), Penélope Cruz (Loving Pablo) y Nathalie Poza (No sé decir adiós), mientras que en la categoría masculina se encuentran Antonio de la Torre (Abracadabra), Javier Gutiérrez (El autor), Javier Bardem (Loving Pablo) y Andrés Gertrudix (Morir).

Al premio a Mejor Actriz de Reparto aspiran Adelfa Calvo (El autor), Anna del Castillo (La llamada), Belén Cuesta (La llamada) y Lola Dueñas (No sé decir adiós), mientras que a Mejor Actor de Reparto aspiran José Mota (Abracadabra), Antonio de la Torre (El autor) David Verdaguer (Verano 1993) y Bill Nighty (La librería).